Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Військові навчання проходять у Західному військовому окрузі, фактично, у всіх флотах: це і Баренцеве море, і Чорне море, і Балтійське море, і Тихоокеанський флот”, – відзвітував Шойгу.

Він зауважив, що у навчаннях беруть участь війська майже всіх військових округів, зокрема Центрального округу, Східного округу, Північного флоту. Частина навчань завершується, частина буде завершена найближчим часом.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в етері російського телеканалу заявив Путіну, що бачить “шанс” для дипломатичного діалогу із Заходом щодо проблем безпеки Росії, зауваживши, що рекомендує продовжувати дипломатичні зусилля.

У виступі на російському державному телебаченні Путін запитав Лаврова, чи є, на його думку, шанси домовитися з партнерами щодо основних питань, котрі хвилюють РФ, або ж “це просто спроба втягнути Росію у нескінченний переговорний процес, який не має логічного вирішення?”.

Своєю чергою, Лавров зазначив, що російські чиновники застерегли “про неприпустимість нескінченних дискусій з питань, які потрібно вирішувати сьогодні”. Натомість він наголосив, що “завжди є шанс”, що дипломатія спрацює.

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Нагадаємо, раніше колишній радянський розвідник українського походження, майор закордонної розвідки КДБ у 1980-1990 роках Юрій Швець на своєму Youtube-каналі заявив, що Путін вкотре вирішив пограти м’язами задля наймасштабнішого блефу за усю його кар’єру.

“Його зброя є блефом. Ось кричать, що Путін КДБшник, продумав КДБшну операцію. У КДБ він був ніхто і в жодних суттєвих операціях не брав участі. Весь його оперативний почерк та досвід — це те, що він дізнався у першій половині 90-х у Петербурзі, коли там були гангстерські війни між двома угрупованнями. Тобто це гангстер, це ОЗУ, до якого треба ставитися відповідно”, – наголосив Швець.

Він зауважив, що гру Кремля у Вашингтоні нарешті зрозуміли. Колишній розвідник сподівається, що господарю Кремля не даватимуть якісь письмові гарантії. За його словами письмові гарантії щодо неприйняття України до НАТО – це означає розтоптати принцип “відчинених дверей” в Альянсі.

Водночас він погоджується, що наразі ситуація досить серйозна, а Україна опинилась епіцентром всесвітнього протистояння.