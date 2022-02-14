Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Військові навчання проходять у Західному військовому окрузі, фактично, у всіх флотах: це і Баренцеве море, і Чорне море, і Балтійське море, і Тихоокеанський флот”, – відзвітував Шойгу.
Він зауважив, що у навчаннях беруть участь війська майже всіх військових округів, зокрема Центрального округу, Східного округу, Північного флоту. Частина навчань завершується, частина буде завершена найближчим часом.
Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в етері російського телеканалу заявив Путіну, що бачить “шанс” для дипломатичного діалогу із Заходом щодо проблем безпеки Росії, зауваживши, що рекомендує продовжувати дипломатичні зусилля.
У виступі на російському державному телебаченні Путін запитав Лаврова, чи є, на його думку, шанси домовитися з партнерами щодо основних питань, котрі хвилюють РФ, або ж “це просто спроба втягнути Росію у нескінченний переговорний процес, який не має логічного вирішення?”.
Своєю чергою, Лавров зазначив, що російські чиновники застерегли “про неприпустимість нескінченних дискусій з питань, які потрібно вирішувати сьогодні”. Натомість він наголосив, що “завжди є шанс”, що дипломатія спрацює.
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Нагадаємо, раніше колишній радянський розвідник українського походження, майор закордонної розвідки КДБ у 1980-1990 роках Юрій Швець на своєму Youtube-каналі заявив, що Путін вкотре вирішив пограти м’язами задля наймасштабнішого блефу за усю його кар’єру.
“Його зброя є блефом. Ось кричать, що Путін КДБшник, продумав КДБшну операцію. У КДБ він був ніхто і в жодних суттєвих операціях не брав участі. Весь його оперативний почерк та досвід — це те, що він дізнався у першій половині 90-х у Петербурзі, коли там були гангстерські війни між двома угрупованнями. Тобто це гангстер, це ОЗУ, до якого треба ставитися відповідно”, – наголосив Швець.
Він зауважив, що гру Кремля у Вашингтоні нарешті зрозуміли. Колишній розвідник сподівається, що господарю Кремля не даватимуть якісь письмові гарантії. За його словами письмові гарантії щодо неприйняття України до НАТО – це означає розтоптати принцип “відчинених дверей” в Альянсі.
Водночас він погоджується, що наразі ситуація досить серйозна, а Україна опинилась епіцентром всесвітнього протистояння.
“Я не думаю, що цього разу шанси на війну більші, ніж у 2014 році. Але ризики більші саме зараз, бо йдеться не просто про якийсь локальний конфлікт, хоча він у Європі сам по собі жахливий, йдеться взагалі про глобальну стратегію, про те, хто і як керуватиме світом у ХХI столітті. І Україна опинилася в епіцентрі всього цього”, – резюмував Юрій Швець.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, під час свого візиту до Шотландії, зауважив, що є “досить очевидні докази” того, що Росія готується до вторгнення в Україну.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив президента Російської Федерації Володимира Путіна про посилення НАТО у разі подальшої ескалації ситуації на кордоні з Україною. Він наголосив, що Велика Британія не “здригнеться” у своїй незмінній підтримці Європи.
- Своєю чергою, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів, що дані американської розвідки щодо можливого вторгнення Росії до України публікуються з метою зірвати військові плани Кремля.
- 10 лютого у Москві відбулась зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. У Росії ці перемовини вже назвали “розчаруванням”, порівнявши їх з “розмовою німого з глухим”.
- Натомість заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Геппі відреагував на слова послав України у Великій Британії Вадима Пристайка. Він заявив, що Україна матиме підтримку навіть у разі відмови від своїх амбіцій стати членом Північноатлантичного Альянсу.