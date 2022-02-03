Про це йдеться у дописі пресслужби Мін’юсту у Facebook.
Денис Малюска нагадав, що в Україні олігархами будуть вважатись особи, які відповідають таким основним критеріям.
- Участь у політичному житті
- Контроль медіа
- Наявність значних активів
- Монополія на окремому ринку товарів
Як пояснив очільник Мін’юсту, критерій щодо причетності до політичного життя буде дуже легко визначити. Насамперед йдеться про особу, яка сама займає якусь політичну посаду, або ж має родичів чи партнерів по бізнесу, які займають політичні посади.
За словами Малюськи, також буде легко перевірити і контроль медіа окремою особою, адже суб’єкти інформаційної діяльності не повинні приховувати своїх власників та кінцевих бенефіціарів. Тому всю відповідну інформацію можна дізнатись або на вебсайті медіа, або відправивши відповідний запит до Нацради з телебачення та радіомовлення.
Також структуру власності можна перевірити за допомогою Єдиного державного реєстру.
“А ще можна спокійно переглянути декларації народних депутатів і там дізнатись про їхній обсяг фінансів і чи досягає він лімітів, визначених законом про олігархів”, – додав Малюська.
Саме тому, резюмував глава Мін’юсту, зібрати та перевірити інформацію про потенційних олігархів може будь-хто. А ті, хто вже зараз відповідає критеріям олігарха, мають три місяці, щоб позбутись хоча б однієї із них.
“Приблизно наприкінці травня РНБО оприлюднить перші рішення щодо визнання особи олігархом. Головна мета закону про олігархів – не загнати їх у рамки, а спонукати добровільно припинити зловживати своїм статусом”, – підкреслив Денис Малюська.
- Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська розповів, що закон про деолігархізацію “не розрахований на стрілянину по горобцях, а на велику рибу”, і назвав прізвища українців, які точно відповідають статусу олігарха.
- Раніше президент Володимир Зеленський поставив перед РНБО завдання відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними партнерами для того, щоб статус олігарха та пов’язані з ним обмеження діяли за межами України.
- Також президент Володимир Зеленський певен, що на нього здійснюють медіаатаку за допомогою низки ЗМІ, а все через підписання закону про олігархів.