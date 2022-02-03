За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, уже в травні Рада національної безпеки та оборони (РНБО) може оприлюднити перші рішення щодо осіб, які вважаються олігархами. А тому ті, хто вже зараз відповідають критеріям олігарха, мають декілька місяців, щоб не потрапити під дії відповідного закону.

Про це йдеться у дописі пресслужби Мін’юсту у Facebook.

Денис Малюска нагадав, що в Україні олігархами будуть вважатись особи, які відповідають таким основним критеріям.

Участь у політичному житті

Контроль медіа

Наявність значних активів

Монополія на окремому ринку товарів

Як пояснив очільник Мін’юсту, критерій щодо причетності до політичного життя буде дуже легко визначити. Насамперед йдеться про особу, яка сама займає якусь політичну посаду, або ж має родичів чи партнерів по бізнесу, які займають політичні посади.

За словами Малюськи, також буде легко перевірити і контроль медіа окремою особою, адже суб’єкти інформаційної діяльності не повинні приховувати своїх власників та кінцевих бенефіціарів. Тому всю відповідну інформацію можна дізнатись або на вебсайті медіа, або відправивши відповідний запит до Нацради з телебачення та радіомовлення.

Також структуру власності можна перевірити за допомогою Єдиного державного реєстру.

“А ще можна спокійно переглянути декларації народних депутатів і там дізнатись про їхній обсяг фінансів і чи досягає він лімітів, визначених законом про олігархів”, – додав Малюська.

Саме тому, резюмував глава Мін’юсту, зібрати та перевірити інформацію про потенційних олігархів може будь-хто. А ті, хто вже зараз відповідає критеріям олігарха, мають три місяці, щоб позбутись хоча б однієї із них.