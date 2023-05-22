22 травня міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау зазначив, що наразі переговори відносно одинадцятого пакета санкцій проти Росії поки що затягуються. Обговорення подальших обмежень проти РФ буде продовжено.

Джерело: PolskieRadio

Питання подальших обмежень було однією з тем зустрічі очільників дипломатій країн ЄС у Брюсселі.

Рау визнав, що поки не вдалося дійти абсолютної згоди під час обговорення одинадцятого пакета санкцій проти Росії.

Польський міністр пояснив, що є додаткові вимоги щодо посилення обмежень. Зокрема Польща хоче розширити пропонований чорний список із забороною на в’їзд до ЄС і заблокованими активами в Європі, щоб включити більше осіб, відповідальних за викрадення українських дітей і вивезення їх до Росії для примусового усиновлення. Мовиться зокрема й про введення санкцій проти осіб і компаній з РБ, які беруть участь у цій незаконній схемі.

Окрім цього, як зауважив очільник МЗС, з польської ініціативи також були вимоги, щоб до переліку індивідуальних санкцій включили осіб, відповідальних за переслідування кримських татар, і за вивезення дітей.

Воля завершити оформлення одинадцятого пакета санкцій є, але поки що немає твердого лідерства, яке б зводилося до того, щоб визначити кінцеву дату і закрити це питання. Нові питання виникають у зв’язку із ситуацією на окупованих Росією територіях, тому цей перелік очікувань розширюється”, — зазначив Рау.

Переговори про деталі одинадцятого пакета санкцій 24 травня відновлять посли ЄС.

Зауважимо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії має обмеження проти іноземних компаній, що допомагають росіянам ухилятись від обмежень.