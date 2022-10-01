П'ятий Президент України Петро Порошенко заявив, що кожен крок голови РФ Володимира Путіна наближає Росію до розпаду і знищення.

Про це йшлося в етері польського телеканалу Polsat.

Порошенко зазначив, що підписання документів про анексію українських територій – це трагічні дні не лише для України, а для всього світу: “Те, що відбулося на окупованих територіях, не є референдумом. Це як проводити референдум у сталінському ГУЛАГу чи концтаборах, під дулом автомата. Це робиться лише для того, щоб приховати злочини Путіна”, – пояснив він.

Лідер “Європейської Солідарності” наголосив: нещодавня мобілізація означає, що війна прийшла в кожен російський дім.

“У російських чоловіків є два вибори – піти в армію і померти в Україні або взяти в руки зброю і скинути Путіна. Мобілізації в Росії не було з часів Другої світової війни. Сьогодні Путін мобілізує людей на вбивство українців. Це означає, що ця війна дійшла до кожної російської родини. Кожен новий крок Путіна веде до розпаду і знищення Росії”, – додав Порошенко.

За його словами, треба зробити все, щоб Україна вступила в НАТО. На думку Порошенка, початок переговорів про членство України в НАТО зупинить ядерний шантаж Путіна.