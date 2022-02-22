У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації оголосили про рішення вивести дипломатичний персонал з України, посилаючись на "погрози фізичної розправи".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Відповідно до заяви МЗС Росії, з 2014 року посольство Росії в Києві та Генеральні консульства країни в Одесі, Львові та Харкові неодноразово зазнавали нападів.

“Проти Російського центру науки та культури в Києві регулярно влаштовувалися провокації, завдано шкоди здоров’ю його керівника, завдано шкоди майну Центру. Об’єктом агресивних дій стали й російські дипломати. Вони отримували погрози фізичного насильства. Їхні транспортні засоби підпалили”, – йшлося у повідомленні.

У заяві зазначили, що всупереч зобов’язанням за Віденськими конвенціями про дипломатичні та консульські зносини, влада України “не зреагувала на те, що відбувається”.

Заява була опублікована невдовзі після того, як Рада Федерації Росії схвалила прохання президента Росії Володимира Путіна про введення військ за кордон на тлі занепокоєння щодо можливої ​​війни з Україною.