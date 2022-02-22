Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Відповідно до заяви МЗС Росії, з 2014 року посольство Росії в Києві та Генеральні консульства країни в Одесі, Львові та Харкові неодноразово зазнавали нападів.
“Проти Російського центру науки та культури в Києві регулярно влаштовувалися провокації, завдано шкоди здоров’ю його керівника, завдано шкоди майну Центру. Об’єктом агресивних дій стали й російські дипломати. Вони отримували погрози фізичного насильства. Їхні транспортні засоби підпалили”, – йшлося у повідомленні.
У заяві зазначили, що всупереч зобов’язанням за Віденськими конвенціями про дипломатичні та консульські зносини, влада України “не зреагувала на те, що відбувається”.
Заява була опублікована невдовзі після того, як Рада Федерації Росії схвалила прохання президента Росії Володимира Путіна про введення військ за кордон на тлі занепокоєння щодо можливої війни з Україною.
- Нагадаємо, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” доручив Міноборони РФ забезпечити “функцію підтримання миру” російськими військовими на території ОРДЛО.
- Своєю чергою, речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг однозначно відповісти на питання, в яких межах у Кремлі визнали так звані “ДНР” та “ЛНР”.
- Під час сьогоднішнього засідання Верховна Рада України ухвалила постанову № 7088, котра засуджує визнання Російською Федерацією незалежності самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”.
- Окрім цього, Європейський Союз засудив рішення президента Росії Володимира Путіна щодо визнання територій Донецької та Луганської областей України незалежними утвореннями та стосовно введення російських військ у ці регіони.