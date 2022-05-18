Витік сірководню, що міг статися через бомбардування "Азвосталі", може загрожувати повним вимиранням флори та фауни Азовського моря.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

У повідомленні зауважується, що під час бомбардувань “Азовсталі” російськими окупаційними військами могла бути пошкоджена технічна споруда, що стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

Якщо бомбардування спричинили витік цієї рідини, то це може повністю вбити флору та фауну Азовського моря. Також небезпека загрожує Чорному та Середземному морям.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко наголосив, що необхідно допустити на об‘єкт міжнародних експертів та ООН, які б змогли провести дослідження з метою запобігання екологічній катастрофі світового рівня.