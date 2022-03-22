21 березня російські загарбники обстріляли місто Миколаїв, унаслідок чого розпочалась пожежа на одній із автозаправних станцій міста.

Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, унаслідок обстрілів російської армії виникла пожежа на автозаправній станції, яка розташована у Корабельному районі Миколаєва.

Загоряння виникло на площі 10 квадратних метрів, її вдалось ліквідувати.

Проте від отриманих поранень загинуло троє чоловіків, які перебували на АЗС у момент ворожого обстрілу. Ще одна жінка, яка також отримала поранення, була шпиталізована ще до прибуття рятувальників на місце обстрілу.