Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
За інформацією рятувальників, унаслідок обстрілів російської армії виникла пожежа на автозаправній станції, яка розташована у Корабельному районі Миколаєва.
Загоряння виникло на площі 10 квадратних метрів, її вдалось ліквідувати.
Проте від отриманих поранень загинуло троє чоловіків, які перебували на АЗС у момент ворожого обстрілу. Ще одна жінка, яка також отримала поранення, була шпиталізована ще до прибуття рятувальників на місце обстрілу.
- Нагадаємо, Національна поліція України розпочала досудове розслідування справи щодо обстрілу російськими загарбниками мирних мешканців Авдіївки (Донецька область).
- Також під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець.
- Відомо, що 17 березня окупанти здійснили обстріл із важкої артилерії житлових будинків у Нових Петрівцях (Київська область).