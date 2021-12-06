Європейський банк реконструкції та розвитку надав підтримку українській компанії Go To-U, яка розробляє системи управління зарядними станціями, таким чином допомагаючи соціально та екологічно відповідальним бізнесам і водіям електромобілів знайти одне одного

Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

В Україні Go To-U є одним із переможців Climate Innovation Vauchers – ініціативи, яку очолює ЄБРР та фінансує Європейський Союз, щоб допомогти молодим підприємцям ранніх етапах їхнього розвитку.

Концепція Go To-U з’явилася 2017 році у Львові. Їхня місія була простою: прискорити декарбонізацію транспорту, зробивши керування та зарядку електромобілів простішими, зручнішими та доступнішими.

“Автомобільний транспорт є одним із найбільших джерел забруднення, і на цей сектор припадає майже чверть усіх викидів парникових газів. Платформа Go To-U покликана допомогти мільйонам людей розкрити потенціал низьковуглецевої мобільності”, – каже одна із засновниць Любов Артеменко.

Засновники стверджують, що платформа виходить за межі просто підключення штекерів: Go To-U з’єднує водіїв з пунктами призначення, надаючи унікальні функції бронювання для зарядних станцій у найзручніший час і в найзручнішому місці, із простими способами оплати.

“Інфраструктура зарядки повинна йти в ногу як кількісно, ​​так і якісно. Попит водіїв електромобілів змінюється від простого пошуку місця для підключення до пошуку місця зарядки, яке відповідає їхнім потребам і вподобанням, дозволяє резервувати час зарядки та передбачає простий спосіб оплати”, – пояснює Любов Артеменко.

В Україні все більше людей їздять на електромобілях. Згідно з даними Ukraine Invest, зростання ринку є одним з найвищих у Європі: кількість електромобілів з 2018 року зросла в чотири рази. Але Go To-U виходить за межі кордонів, об’єднуючи понад 300 000 точок зарядки електромобілів по всьому світу.

Спільно з Європейським Союзом та у співпраці з неурядовою організацією Greencubator ЄБРР підтримав розробку додатків компанії, але також допоміг фірмі вийти за межі України.

Зараз Go To-U працює в 47 країнах, налічує 22 особи та має офіс у Сполучених Штатах Америки. Жінки становлять половину робочої сили, оскільки засновники твердо вірять у силу жінок у технологіях. Компанія успішно залучила інвесторів з Techstars, ABB EL Ventures і ABB Technology Ventures.