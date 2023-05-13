Уряд України спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готують проєкт відновлення залізниці. Відтак, Україна залучить від ЄБРР 200 млн для "Укрзалізниці".

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Відповідне рішення Кабінет міністрів України схвалив під час засідання 12 травня.

За словами очільника уряду, це кошти для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів.

Крім того, уряд затвердив зміни до указу президента щодо відкриття збору коштів на гуманітарне розмінування в межах платформи президента України Володимира Зеленського United24.

Зазначимо, що з 5 квітня українські та польські залізничники спільно проводять тестово-випробувальну поїздку за маршрутом Люблін – Рава-Руська євроколією 1435 мм.

Відтак, у тестову поїздку вирушив перший поїзд, який за кілька місяців дасть старт сполученню між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів.

Таким чином, для пасажирів польського напрямку Рава-Руська (Львівська область) стане пунктом зручної пересадки між поїздом на євроколії та поїздом “Укрзалізниці” на українській колії, який, своєю чергою, довезе пасажирів до Львова.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова, запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску.

У відомстві зазначили, що відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років. Проте “Укрзалізниця” відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрувала вокзал на станції Рава-Руська.

Після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату початку регулярного сполучення.