Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про початковий пакет у 2 млрд євро, щоб допомогти громадянам, компаніям і країнам, які постраждали від війни в Україні. Банк також пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти з відбудовою країни, як тільки дозволять умови.

Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Фінансування буде доступним для підтримки українських компаній – наприклад, за допомогою відстрочених позик, підтримки ліквідності та фінансування торгівлі. За можливості підприємствам допоможуть переїхати, щоб продовжити їхню роботу.

Програма Банку щодо стійкості та засобів до існування допоможе країнам, які безпосередньо постраждали від притоку українських біженців.

Пакет був схвалений 9 березня Радою директорів Банку і є першим раундом підтримки. Раніше ЄБРР заявив про непохитну підтримку України та її народу та засудив агресію з боку РФ та РБ.

Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо наголосила, що банк з новою рішучістю та спокійним професіоналізмом буде працювати, виконуючи свій мандат і місію. Попередні часи дуже невизначені, і ЄБРР повинен залишатися гнучким, впорядкованим і спритним, зберігаючи зосередженість на постачанні.

“Наші акціонери повністю підтримали цей пакет, і наші співробітники вже працюють на місцях, щоб реалізувати ці кроки. Ми зіткнулися з безпрецедентною кризою, але протягом усієї нашої історії ми були банком, який вирішував цей виклик. Народ України має нашу повну підтримку”, – зазначила президент ЄБРР.

Окрім цього, як тільки умови дозволять, ЄБРР також буде готовий взяти участь у програмі реконструкції України, відновити засоби для існування та бізнес; відновити життєво важливу інфраструктуру; підтримувати належне управління; і надати доступ до послуг.

В Україні Рамкова програма стійкості та засобів до існування буде зосереджена на чотирьох основних елементах:

Відстрочення платежів, погашення заборгованості та реструктуризація;

Фінансування торгівлі, в тому числі для імпорту пального;

Надзвичайне фінансування ліквідності за погодженням з партнерами;

Підтримка надзвичайних реформ, щоб підтримати українську владу шляхом негайного законодавчого та регуляторного втручання.

Пакет доповнить операції ЄБРР, які вже проводяться, і працюватиме відповідно до стандартів Банку.