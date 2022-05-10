Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз падіння української економіки у 2022 році до 30%. Причина - повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це йдеться у відповідній заяві ЄБРР.

Нове дослідження банку показало, що економіка України скоротиться значно більше, ніж прогнозувалось раніше.

Зокрема у ЄБРР вважають, що цьогоріч регіональні економічні перспективи зростуть на 1,1%, що на 0,6% менше, у порівнянні з прогнозами, які банк давав наприкінці березня 2022 року.

У 2023 році експерти прогнозують регіональне зростання на 4,7%, що на 0,3% менше аніж у березневому прогнозі.

Загалом у 2022 році очікується падіння української економіки на 30%, хоча ще місяць тому ЄБРР прогнозував падіння на рівні 20%.

Щодо наступного, 2023 року, то, на думку експертів, українська економіка відновиться на 25%, однак це за умови, що суттєве відновлення розпочнеться найближчим часом.

Також на швидкість зростання економіки впливатимуть терміни військових дій, післявоєнне відновлення, масштаби відбудови країни та кількість осіб, які виїхали з України на час війни.

Водночас у ЄБРР попередили, що всі ці прогнози можуть погіршитись у разі збільшення масштабів війни або обмеження експорту газу чи інших товарів з РФ.