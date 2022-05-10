Про це йдеться у відповідній заяві ЄБРР.
Нове дослідження банку показало, що економіка України скоротиться значно більше, ніж прогнозувалось раніше.
Зокрема у ЄБРР вважають, що цьогоріч регіональні економічні перспективи зростуть на 1,1%, що на 0,6% менше, у порівнянні з прогнозами, які банк давав наприкінці березня 2022 року.
У 2023 році експерти прогнозують регіональне зростання на 4,7%, що на 0,3% менше аніж у березневому прогнозі.
Загалом у 2022 році очікується падіння української економіки на 30%, хоча ще місяць тому ЄБРР прогнозував падіння на рівні 20%.
Щодо наступного, 2023 року, то, на думку експертів, українська економіка відновиться на 25%, однак це за умови, що суттєве відновлення розпочнеться найближчим часом.
Також на швидкість зростання економіки впливатимуть терміни військових дій, післявоєнне відновлення, масштаби відбудови країни та кількість осіб, які виїхали з України на час війни.
Водночас у ЄБРР попередили, що всі ці прогнози можуть погіршитись у разі збільшення масштабів війни або обмеження експорту газу чи інших товарів з РФ.
- Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України на 35% у 2022 році. Водночас інші точні виміри збитків назвати неможливо через надто нестабільну ситуацію.
- Також Національний банк України прогнозує, що інфляція може перевищити позначку 20% – у зв’язку з російським вторгненням.