Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що економіка України повернеться до зростання у 2021 року.

Про це повідомляється на сайті Європейського банку реконструкції та розвитку.

Очікується, що ВВП зростатиме на 3,5% щорічно у 2021 та 2022 роках, але тут вбачаються ризики, які пов’язують із повільним темпом реформ і вакцинації.

“Зниження іноземного попиту в поєднанні з впливом на внутрішній попит неодноразових нокдаунів обумовили падіння ВВП на 4% у 2020 р. Покращене макрофінансове управління виявилося дуже корисним у кризу та допомогло країні зберегти макроекономічну стабільність”, – зазначають у ЄБРР.

Основні показники:

Обсяг промислового виробництва в січні-квітні збільшився на 1,5% порівняно з минулим роком; обсяги експорту та імпорту зросли у першому кварталі відповідно на 12% та 11%.

Перекази коштів зросли в період з січня по квітень 2021 р. на 7% порівняно з минулим роком.

Інфляція прискорилася у 2021 р. на тлі зростання світових цін на харчову продукцію та сягнула 9,5% у травні 2021 року. У зв’язку з цим Національний банк України двічі піднімав облікову ставку, останній раз до рівня 7,5% у квітні 2021 року.