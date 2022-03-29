Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.
Зазначено, що керівництво банку “рішуче засуджує” російське повномасштабне вторгнення на територію України, тому буде продовжувати підтримку нашої держави. Зокрема, узгодив початковий пакет заходів для забезпечення стабільності на суму 2 млрд євро для України та інших країн, які постраждали від війни.
Українські “сусіди” отримають допомогу у зв’язку з приїздом біженців, пом’якшення наслідків війни та санкцій для їхнього енергетичного сектору, підтримання ліквідності для малого та середнього бізнесу.
Також ЄБРР планує активно допомагати у майбутній відбудові України у співпраці з ЄС, США та іншими міжнародними фінансовими установами.
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