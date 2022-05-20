Європейський Союз шукає шляхи використання заморожених активів російських олігархів для фінансування відбудови України після війни. Таку заяву зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє британське інформаційне агентство Reuters.

“Наші юристи інтенсивно працюють над пошуком можливих шляхів використання заморожених активів російських олігархів для відбудови України. Я думаю, що Росія також має зробити свій внесок”, – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Також вона зазначила, що виступає за поєднання довгострокової реконструкції України з реформами, необхідними для її приєднання до Європейського Союзу.

Щодо вступу України в ЄС, то для членства необхідно дотримуватися певних стандартів в таких сферах, як верховенство права, економічна та політична сфери.

“Україна хоче приєднатися до ЄС за будь-яку ціну, а це означає, що мотивація є великою для проведення необхідних реформ”, – додала Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Європейської комісії зауважила, що ЄС повинен буде співфінансувати відбудову України. Адже країні необхідно буде одночасно займатися реформами, протидією корупції чи розбудовою верховенства права.