Про це повідомляє британське інформаційне агентство Reuters.
“Наші юристи інтенсивно працюють над пошуком можливих шляхів використання заморожених активів російських олігархів для відбудови України. Я думаю, що Росія також має зробити свій внесок”, – заявила Урсула фон дер Ляєн.
Також вона зазначила, що виступає за поєднання довгострокової реконструкції України з реформами, необхідними для її приєднання до Європейського Союзу.
Щодо вступу України в ЄС, то для членства необхідно дотримуватися певних стандартів в таких сферах, як верховенство права, економічна та політична сфери.
“Україна хоче приєднатися до ЄС за будь-яку ціну, а це означає, що мотивація є великою для проведення необхідних реформ”, – додала Урсула фон дер Ляєн.
Президентка Європейської комісії зауважила, що ЄС повинен буде співфінансувати відбудову України. Адже країні необхідно буде одночасно займатися реформами, протидією корупції чи розбудовою верховенства права.
- Європейська комісія затвердила План відбудови України, що передбачає виділення 9 млрд євро допомоги.
- 18 травня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала нову макрофінансову допомогу Україні у розмірі до 9 мільярдів євро (9,5 мільярда доларів) цього року.
- Європейський парламент затвердив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ. Переважна більшість проголосувала за.