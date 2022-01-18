Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель поділився своїм занепокоєнням стосовно тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дипломат також нагадав Росії про наслідки у випадку агресії проти України.

Про це інформує загальноєвропейська медіамережа Euractiv.

“Коли заходить мова про непідконтрольні офіційному Києву регіони на Сході України, то у мене з’являється все більше хвилювань, що контрольовані бойовиками міста стають ближчими до Російської Федерації та ще більше віддаляються від України”, – заявив Боррель 17 січня на засіданні Європарламенту Страсбурзі.

Верховний представник ЄС нагадав, що нещодавно відвідав Україну, і під час цього візиту побував на КПВВ “Станиця Луганська”. Тут Боррель поспілкувався с прикордонниками та ознайомився з умовами для військовослужбовців.

Окрім цього, на засіданні Європейського парламенту Жозеп Боррель знову нагадав про нарощення російських військ поблизу українського кордону.

“Це викликає серйозні занепокоєння на Заході.Ми не вважаємо, що Росія наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну, проте можуть бути інші загрози, наприклад — кібератаки”, – додав Жозеп Боррель.

У цьому контексті дипломат знову попередив Москву про те, які наслідки їх чекають у випадку агресії проти України.