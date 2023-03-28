Відтепер водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі, за допомогою застосунку eCherha зможуть записатися в електронну чергу.

Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Натомість раніше записатися в електронну чергу можна було лише на сайті.

За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Анатолія Комірного, зручність “єЧерги” вже оцінили тисячі водіїв вантажівок. Офіційно проєкт стартував у грудні минулого року. І за цей час записалися у електронну чергу та проїхали через пункт пропуску майже 55 тисяч вантажівок.

“Україна системно працює над цифровізацією порядку перетину кордону. Унікальний безоплатний сервіс дозволяє водіям планувати свої поїздки, а отже – заощаджувати час і гроші”, – розповів Анатолій Комірний.

Завантажити eCherha на телефоні вже можна у App Store (для операційної системи iOS) чи у Google Play (для Android). У застосунку водій оперативно отримує push-повідомлення про свій статус в черзі, просування черги та час заїзду до пункту пропуску.

Для входу в програму водії мають використовувати той самий пароль та логін, якими користуються для авторизації на сайті echerha.gov.ua. Користувачі також мають можливість продовжити чи скасувати свій запис, залишити звернення команді розробки і прочитати останні новини про проєкт.

Застосунок також буде зручним для польських водіїв, що перетинають український пункт пропуску за електронною чергою. Для їх комфорту додано польську мову. Крім того, на сайті вже доступна відеоінструкція польською мовою “Як стати в чергу?”.

Отже, застосунок доступний трьома мовами: українською, польською та англійською.

У відомстві пояснили, що зараз скористатись “єЧергою” можуть міжнародні перевізники вантажів, що перетинають кордон через пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ”. Заїзд до сервісних зон для користувачів “єЧерги” – необов’язковий. Водій сам обирає, де і як чекати перетину кордону.