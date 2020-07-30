Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що єдиний е-квиток на всі види транспорту, проєкт щодо впровадження якого підтримали на засіданні Кабміну, запрацює вже в серпні.

Про це він сказав в ефірі “Сніданку з 1+1”.

Криклій наголосив, що Україна стане однією з небагатьох європейських країн, які запустять цю програму не в межах одного міста.

“Це об’єднання всіх видів транспорту: залізничного, внутрішнього авіасполучення, автобусних перевезень і муніципального. Починаємо все в межах країни, а потім можна буде підключати і міжнародні перевезення”, – зазначив він.

За словами міністра, Київ, Харків і Дніпро вже протестували свою систему єдиного квитка. Там він працюватиме у межах муніципального транспорту.

Криклій показав, який вигляд зараз має квиток: розмір аркуша А4, на ньому є кілька QR-кодів і детально розписана логістика для пасажирів.

При цьому він уточнив, що остаточний варіант е-квитка буде іншим. За його словами, фактично це буде невеликий квиток з єдиним QR-кодом, що об’єднає всі необхідні види транспорту, який для себе обере пасажир. Придбати квиток можна буде на сервісі Smart Ticket орієнтовно за тиждень. Тоді і запрацює послуга Єдиного е-квитка.

“Починаємо з нічних поїздів за напрямками Харків, Львів, Київ і метрополітен підключаємо. Це початковий етап – нічні поїзди та метрополітен. Орієнтовно протягом місяця – весь муніципальний транспорт Києва”, – розповів Криклій.

Кабмін впроваджує проєкт Єдиного е-квитка для різних видів транспорту.