Про це він сказав в ефірі “Сніданку з 1+1”.
Криклій наголосив, що Україна стане однією з небагатьох європейських країн, які запустять цю програму не в межах одного міста.
“Це об’єднання всіх видів транспорту: залізничного, внутрішнього авіасполучення, автобусних перевезень і муніципального. Починаємо все в межах країни, а потім можна буде підключати і міжнародні перевезення”, – зазначив він.
За словами міністра, Київ, Харків і Дніпро вже протестували свою систему єдиного квитка. Там він працюватиме у межах муніципального транспорту.
Криклій показав, який вигляд зараз має квиток: розмір аркуша А4, на ньому є кілька QR-кодів і детально розписана логістика для пасажирів.
При цьому він уточнив, що остаточний варіант е-квитка буде іншим. За його словами, фактично це буде невеликий квиток з єдиним QR-кодом, що об’єднає всі необхідні види транспорту, який для себе обере пасажир. Придбати квиток можна буде на сервісі Smart Ticket орієнтовно за тиждень. Тоді і запрацює послуга Єдиного е-квитка.
“Починаємо з нічних поїздів за напрямками Харків, Львів, Київ і метрополітен підключаємо. Це початковий етап – нічні поїзди та метрополітен. Орієнтовно протягом місяця – весь муніципальний транспорт Києва”, – розповів Криклій.
- Кабмін впроваджує проєкт Єдиного е-квитка для різних видів транспорту.
- Раніше повідомлялося, що з 1 липня цього року столичний громадський транспорт остаточно переходить на електронний квиток.