Про це політик заявив з трибуни Верховної Ради.
Самого Путіна Порошенко назвав “маніяком-диктатором”. П’ятий президент наголосив, що єдність українців, ЗСУ та міжнародних партнерів зробили РФ безпорадною:
“Що змусило його це зробити? Єдність і мужність українського народу. Мужність і героїзм Збройних Сил України. Світова коаліція на підтримку України, яка демонструється нашими партнерами. І безпорадність збройних сил російської федерації, яких перемололи Збройні Сили України на території України в наших операціях”, – констатує він.
Порошенко наголосив, що ця мобілізація також є потужним меседжем для росіян. Він вважає, що зараз у росіян з’явилася можливість зрозуміти: це не якась “воєнна операція”, а повноцінна війна, за яку вони заплатили і ще заплатять.
Порошенко також закликав західних союзників посилити допомогу Україні:
“ООН – вилучіть Росію з Ради Безпеки. НАТО – прийміть Україну в члени НАТО, дайте План дій щодо членства”, – наголосив Петро Порошенко.
- Сьогодні, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації.
- Росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревана. Їх придбали одразу після виступу президента РФ Володимира Путіна щодо часткової мобілізації.
- Держдума РФ схвалила поправки до законодавства про військову службу. Депутати посилили покарання за відмову від участі у військових діях та додали нові статті, які стосуються здачі в полон та мародерства.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошення про “часткову” мобілізацію свідчить про те, що у Росії є проблеми з кадровим забезпеченням армії.