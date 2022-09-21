Про це політик заявив з трибуни Верховної Ради.

Самого Путіна Порошенко назвав “маніяком-диктатором”. П’ятий президент наголосив, що єдність українців, ЗСУ та міжнародних партнерів зробили РФ безпорадною:

“Що змусило його це зробити? Єдність і мужність українського народу. Мужність і героїзм Збройних Сил України. Світова коаліція на підтримку України, яка демонструється нашими партнерами. І безпорадність збройних сил російської федерації, яких перемололи Збройні Сили України на території України в наших операціях”, – констатує він.

Порошенко наголосив, що ця мобілізація також є потужним меседжем для росіян. Він вважає, що зараз у росіян з’явилася можливість зрозуміти: це не якась “воєнна операція”, а повноцінна війна, за яку вони заплатили і ще заплатять.

Порошенко також закликав західних союзників посилити допомогу Україні:

“ООН – вилучіть Росію з Ради Безпеки. НАТО – прийміть Україну в члени НАТО, дайте План дій щодо членства”, – наголосив Петро Порошенко.