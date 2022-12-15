Безпека, єдність, процвітання, демократичні цінності та верховенство права – це пріоритети головування Швеції в Раді Європейського Союзу в першій половині 2023 року. Найбільш нагальна політична увага приділятиметься війні в Україні та її короткостроковим наслідкам.

Про це повідомляють на офіційному сайті шведського головування в ЄС.

Швеція головує в Раді Європейського Союзу в період історичних викликів для держав-членів і Союзу в цілому.

“Незаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою європейській безпеці з жахливими наслідками для міграції, а також глобального постачання продовольства та енергії. Україна бореться за своє виживання як нації – і за безпеку та життя своїх громадян. ЄС та його держави-члени згуртували безпрецедентну підтримку України та залишатимуться на її боці. Необхідно забезпечити продовження співпраці з надійними партнерами, включаючи міцний трансатлантичний зв’язок”, – наголошують у заяві.

Європейські економіки серйозно постраждали від війни, яку розв’язала РФ, а також від триваючих маніпуляцій з енергопостачанням. Підвищення рівня інфляції, процентних ставок і цін на енергоносії призвело до того, що компанії та громадяни постають перед труднощами. Попри вжиття рішучих заходів, зауважили у заяві, вкрай важливо продовжувати перехід до зеленої економіки та зберігти основу економічної моделі для довгострокового зростання.

“Наша єдність і готовність діяти залишаються ключовими для безпеки, стійкості та процвітання ЄС”, – йдеться у повідомленні.

Чотири пріоритети шведського головування:

Безпека – єдність

Швидка та рішуча відповідь ЄС на вторгнення в Україну є проявом сили. Головування Швеції надасть пріоритет продовженню економічної та військової підтримки України, а також підтримці шляху України до ЄС. Це вимагатиме подальших зусиль як на національному рівні, так і на рівні ЄС. Потрібні подальші кроки для реконструкції та реформування на шляху інтеграції до ЄС.

Щоб зміцнити безпеку ЄС та громадян, необхідно досягти консенсусу щодо надійної європейської політики безпеки та оборони в тісній співпраці з партнерами. Подальші кроки спиратимуться на спільні дії щодо протидії агресії Росії щодо України, а також на реалізацію Стратегічного компаса та інших ініціатив. Боротьба з транскордонною організованою злочинністю триватиме, реагуючи на законні вимоги громадян щодо безпечних і захищених громад.

Конкурентоспроможність

Найбільш нагальна політична увага за необхідністю приділяється війні в Україні та її короткостроковим наслідкам. Одночасна увага до зусиль, спрямованих на стимулювання економічного зростання, залишається необхідною для вирішення наших довгострокових викликів. Міцність, стійкість і глобальне становище Європи залежать від економічних результатів, які тісно пов’язані з єдиним ринком і можливостями глобальної торгівлі.

Економічні суб’єкти отримують прибуток від діяльності на найбільшому єдиному ринку в світі та успішно конкурують на світових ринках, закладаючи основи європейського багатства, добробуту та міжнародного статусу. ЄС повинен продовжувати забезпечувати найкращі умови для здорової та відкритої економіки, заснованої на вільній конкуренції, приватних інвестиціях та успішній цифровізації.

Зелений та енергетичний перехід

Головування Швеції продовжуватиме зусилля, спрямовані на розв’язання проблеми високих та нестабільних цін на енергоносії, одночасно займаючись довгостроковою реформою енергетичного ринку.

Глобальна кліматична проблема вимагає глобальної відповіді. Європа повинна подавати приклад, досягаючи амбітних кліматичних цілей, стимулюючи зростання та конкурентоспроможність. У ЄС запускають Fit for 55 і прискорюють перехід енергії.

У періоди індустріального та технологічного переходу перші рушії мають конкурентну перевагу. Європейські компанії та галузі вже ведуть цей перехід. Спільні європейські кроки до незалежності від викопного палива необхідні не лише для переходу на зелений світ, а й для нашої безпеки. Європейські компанії, які надають екологічні рішення, користуватимуться високим глобальним попитом і можуть сприяти переходу до економіки замкнутого циклу.

Перехід до ресурсозберігаючого майбутнього без викопних палив вимагатиме великих інвестицій в інноваційні галузі, які зможуть перетворити найкращі ідеї та інновації у функціональні рішення. Потрібно забезпечити правильну нормативну базу та політику для залучення цих інвестицій.

Демократичні цінності та верховенство права – основа

Європейський Союз базується на демократичних цінностях, прокладаючи шлях до єдності, індивідуальних свобод, недискримінації, збільшення економічного виробництва та глобального впливу. Так, дотримання принципу верховенства права та основних прав є важливим елементом головування Швеції – та й кожного – головування в Раді.

Головування в Європейській раді перейде до Швеції 1 січня 2023 року від Чехії.