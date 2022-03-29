Про це Володимир Зеленський зазначив у відповідному відеозверненні.
За його словами, українська сторона розуміє всі ризики перемовин та не бачить підстав для довіри представників держави-агресора.
“Оборона України – це завдання зараз номер один, а все інше – похідне від цього. Ворог досі на нашій території. Обстріли наших міст тривають. Маріуполь заблокований. Ракетні та авіаційні удари не припиняються. Це – реальність. Це – факти. Тому Збройні сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу. Як держави. Гарантія, яка працює. Так, можна називати позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика. Але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів”, – зазначив глава держави.
Президент наголосив, що українці вже навчилися й за ці 34 дні вторгнення, і за минулі вісім років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату.
На переконання Володимира Зеленського, російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти України.
Водночас Зеленський зауважив, що Україна налаштована на перемовини та продовжуватиме переговорний процес із результатом потужних гарантій.
Окрім цього, президент України додав, що будь-які рішення щодо українського народу повинні ухвалюватися не однією людиною й не групою людей, а лише всім народом.
- Нагадаємо, 29 березня в Стамбулі (Туреччина) відбувся черговий раунд російсько-українських перемовин щодо припинення вогню. Сторони узгодили зокрема питання Криму та Донбасу, а також міжнародні гарантії безпеки для України.
- За словами Володимира Мединського, який очолює російську делегацію РФ має намір зробити “два кроки” щодо деескалації. Зокрема “кардинально скоротити активність” на двох наступальних напрямках в Україні.
- Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що під час переговорів 29 березня у Стамбулі між українською та російською делегаціями з деяких питань було досягнуто “консенсусу та спільного розуміння”.
- Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не бачив ознак того, що переговори між Україною та РФ “просуваються ефективним шляхом”, оскільки США не спостерігають “ознак справжньої серйозності” з боку РФ.