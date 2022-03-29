Президент Володимир Зеленський висловився щодо результатів перемовин із РФ та зауважив, що з агресором не може бути жодного компромісу відносно суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це Володимир Зеленський зазначив у відповідному відеозверненні.

За його словами, українська сторона розуміє всі ризики перемовин та не бачить підстав для довіри представників держави-агресора.

“Оборона України – це завдання зараз номер один, а все інше – похідне від цього. Ворог досі на нашій території. Обстріли наших міст тривають. Маріуполь заблокований. Ракетні та авіаційні удари не припиняються. Це – реальність. Це – факти. Тому Збройні сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу. Як держави. Гарантія, яка працює. Так, можна називати позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика. Але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів”, – зазначив глава держави.

Президент наголосив, що українці вже навчилися й за ці 34 дні вторгнення, і за минулі вісім років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату.

На переконання Володимира Зеленського, російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти України.

Водночас Зеленський зауважив, що Україна налаштована на перемовини та продовжуватиме переговорний процес із результатом потужних гарантій.

Окрім цього, президент України додав, що будь-які рішення щодо українського народу повинні ухвалюватися не однією людиною й не групою людей, а лише всім народом.