Під час сьогоднішнього нічного ракетного обстрілу силами ППО було збито 29 з 30 випущених РФ крилатих ракет. одна ракета поцілила на Хмельниччині. В інших областях - зокрема на Одещині, де одна людина загинула і двоє поранено - це наслідки падіння уламків збитих ракет.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП.

Під час ракетного обстрілу України вночі 18 травня окупанти випустили 30 крилатих ракет. З них 29 знищено силами ППО, а одна ракета Х-101/Х-555 влучила у Хмельницькій області.

Решта повідомлень про руйнування у різних містах – це наслідки падіння уламків ворожих ракет.

Ігнат зауважив, що збиті ракети не можуть просто зникнути у повітрі і їхні уламки падають на землю.

Так сьогодні сталось під час обстрілу Одеської області. Ігнат наголосив, що саме уламки збитої ракети пошкодили певний об’єкт в регіоні, унаслідок чого загинула одна людина, а ще двоє – зазнали поранень.

Тому, нагадав речник Повітряних сил, під час оголошення тривоги необхідно йти в укриття, адже збиті ракети також завдають руйнувань.