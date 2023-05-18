Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП.
Під час ракетного обстрілу України вночі 18 травня окупанти випустили 30 крилатих ракет. З них 29 знищено силами ППО, а одна ракета Х-101/Х-555 влучила у Хмельницькій області.
Решта повідомлень про руйнування у різних містах – це наслідки падіння уламків ворожих ракет.
Ігнат зауважив, що збиті ракети не можуть просто зникнути у повітрі і їхні уламки падають на землю.
Так сьогодні сталось під час обстрілу Одеської області. Ігнат наголосив, що саме уламки збитої ракети пошкодили певний об’єкт в регіоні, унаслідок чого загинула одна людина, а ще двоє – зазнали поранень.
Тому, нагадав речник Повітряних сил, під час оголошення тривоги необхідно йти в укриття, адже збиті ракети також завдають руйнувань.
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