Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України у Facebook.

Нещодавно підрозділи Національної гвардії України поповнили кінологічну родину. Кожен, хто здобув сертифікат державного зразка, пройшов складний шлях становлення воїна-кінолога.

“Близько ста днів плідної роботи з чотирилапим напарником, відпрацювання елементів загального курсу дресування, вдосконалення навичок розшуку, затримання людей, які можуть становити загрозу, пошук небезпечних предметів та заборонених речовин — було відпрацьовано кожним військовослужбовцем до автоматизму”, — наголосив старший викладач циклової комісії кінологічних дисциплін старший лейтенант Вадим Фартушний.

Як зазначили в Нацгвардії, одним із випускників був Владислав, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ став на захист України.

Молодий гвардієць, який перебував на відносно короткому терміну служби вже встиг побувати на передовій та разом із побратимами захищати Чернігівську область.

“По нас гатили зі всього що тільки можна, шквальний вогонь артилерії, робота ворожої авіації, безпілотники та важка бронетехніка, але кожен з нас, знав, чому ми тут. А що стосується роботи з собакою, то особисто для мене Арчі став не тільки надійним побратимом, але й оберегом”, — поділився Владислав.

Зауважимо, що воїн лише розпочав професійний шлях кінолога, але запевняє, що він та його чотирилапий напарник гідно приймуть всі виклики, які повстануть перед ними, адже у них на двох одне серце та єдина ціль.