Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував твердження Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про те, що Україна погодилася ухвалити статус російської мови як державної.

Про це він повідомив у коментарі “Українській правді”.

Деякі ЗМІ цитують коментарі Президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про перебіг переговорного процесу з РФ. Він стверджував, що між Росією та Україною існує шість тем переговорів, та що з чотирьох тем із них, схоже, досягнуто взаєморозуміння.

За його словами, Зеленський також визнав прийняття російської мови як офіційної в Україні.

“Російська мова — це мова, якою розмовляють майже всюди в Україні. У цьому питанні також немає жодних проблем”, — зазначив Ердоган.

Однак Кулеба спростував це твердження. Він заявив, що єдиною державною мовою в Україні буде виключно українська.

“Наша держава щиро вдячна турецькій стороні й окремо Президенту Ердогану за політичну та гуманітарну допомогу, а також дипломатичні зусилля задля припинення війни Росії проти України. Водночас важливо об’єктивно оцінювати ситуацію. Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська”, — наголосив міністр закордонних справ.

За його словами, класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною, адже у підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань.

Він також додав, що переговорний процес йде надзвичайно важко. Українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється.

“Ми наполягаємо насамперед на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України”, — констатував Кулеба.

Україна продовжуватиме діалог із Туреччиною та усіма іншими зацікавленими сторонами, аби відновити мир на українській землі.

“Сподіваємося, що Туреччина, як друг і стратегічний партнер України, буде також продовжувати підтримку на усіх треках”, — акцентував голова МЗС.

Він нагадав, що запровадження нових санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України є не менш важливими факторами, аби зупинити російську воєнну машину та досягти бажаного прогресу на переговорах.

“Така тристороння стратегія — санкції, військова підтримка, переговори — не повинна ніким ставитися під сумнів”, — резюмував Дмитро Кулеба.