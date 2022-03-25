Про це він повідомив у коментарі “Українській правді”.
Деякі ЗМІ цитують коментарі Президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про перебіг переговорного процесу з РФ. Він стверджував, що між Росією та Україною існує шість тем переговорів, та що з чотирьох тем із них, схоже, досягнуто взаєморозуміння.
За його словами, Зеленський також визнав прийняття російської мови як офіційної в Україні.
“Російська мова — це мова, якою розмовляють майже всюди в Україні. У цьому питанні також немає жодних проблем”, — зазначив Ердоган.
Однак Кулеба спростував це твердження. Він заявив, що єдиною державною мовою в Україні буде виключно українська.
“Наша держава щиро вдячна турецькій стороні й окремо Президенту Ердогану за політичну та гуманітарну допомогу, а також дипломатичні зусилля задля припинення війни Росії проти України. Водночас важливо об’єктивно оцінювати ситуацію. Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська”, — наголосив міністр закордонних справ.
За його словами, класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною, адже у підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань.
Він також додав, що переговорний процес йде надзвичайно важко. Українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється.
“Ми наполягаємо насамперед на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України”, — констатував Кулеба.
Україна продовжуватиме діалог із Туреччиною та усіма іншими зацікавленими сторонами, аби відновити мир на українській землі.
“Сподіваємося, що Туреччина, як друг і стратегічний партнер України, буде також продовжувати підтримку на усіх треках”, — акцентував голова МЗС.
Він нагадав, що запровадження нових санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України є не менш важливими факторами, аби зупинити російську воєнну машину та досягти бажаного прогресу на переговорах.
“Така тристороння стратегія — санкції, військова підтримка, переговори — не повинна ніким ставитися під сумнів”, — резюмував Дмитро Кулеба.
- Зауважимо, що станом на 2022 рік частка громадян, які вважають українську рідною мовою збільшилася з 57% у 2012 році до 76%. Водночас популярність російської за 10 років зменшилася з 42 до 20%.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський публічно закликав до прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, але високопоставлений турецький чиновник заявив, що сам Путін не готовий до таких переговорів.
- Також за словами речника президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з Ердоганом виклав кілька вимог для досягнення припинення вогню з Україною. По-перше, це нейтралітет України, тобто відмова від членства в НАТО. По-друге, роззброєння та гарантії взаємної безпеки в контексті австрійської моделі. По-третє, процес, який російська сторона називає “денацифікацією”, усунення перешкод для широкого розповсюдження російської мови в Україні.