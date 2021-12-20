Пресслужба кримськотатарського телеканалу ATR повідомляє, що з 21 грудня 2021 року може припинити супутникове мовлення на тимчасово окупований Крим.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

Причиною припинення мовлення на тимчасово окупований Крим є істотне недофінансування з боку держави. Денісова назвала цю ситуацію неприпустимою – жителі Криму потребують об’єктивної інформації про Україну.

“Наголошую на важливості забезпечення мовлення телеканалу ATR на ТОТ Криму”, – стверджує Денісова.

Проблема недофінансування кримськотатарського мовника триває вже не перший рік. На початку 2020 року через дефіцит фінансування скоротили на 45%.

ATR є єдиним кримськотатарським телеканалом, який веде мовлення на території окупованого Російською Федерацією півострова з 2015 року.