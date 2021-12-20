Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.
Причиною припинення мовлення на тимчасово окупований Крим є істотне недофінансування з боку держави. Денісова назвала цю ситуацію неприпустимою – жителі Криму потребують об’єктивної інформації про Україну.
“Наголошую на важливості забезпечення мовлення телеканалу ATR на ТОТ Криму”, – стверджує Денісова.
Проблема недофінансування кримськотатарського мовника триває вже не перший рік. На початку 2020 року через дефіцит фінансування скоротили на 45%.
ATR є єдиним кримськотатарським телеканалом, який веде мовлення на території окупованого Російською Федерацією півострова з 2015 року.
- Нагадаємо, Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ) закликає владу застосувати санкції до співаків, музикантів й інших публічних осіб, які незаконно відвідували окупований Крим.