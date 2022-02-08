Про це французький лідер сповістив під час спільного брифінгу президентів України та Франції.
“26 січня на зустріч радників Україна підтвердила, що готова просуватися шляхом цих угод. Я обговорював ці питання з президентом Путіним учора, і він підтвердив свої наміри продовжувати виконання Мінських угод. Також я почув сьогодні від вас (Володимира Зеленського – ред.), що ви також готові виконувати ці угоди. Це єдиний шлях, що дозволить встановити мир, єдиний шлях для політичного рішення, – наголосив Макрон.
За словами президента Франції, Мінські угоди діють як “інструмент захисту суверенітету і територіальної цілісності України”. І щоб урегулювати конфлікт на Донбасі, Париж і Берлін продовжать працювати у якості посередників між Києвом і Москвою.
“Ми разом підтвердили ще з канцлером Меркель продовження дискусії у форматі “нормандської четвірки” на рівні лідерів держав”, – заявив Макрон.
У підсумку Емманюель Макрон додав, що наступне засідання політрадників у межах Нормандського формату відбудеться 10 лютого у Берліні. Він сподівається, що процес перемовин буде просуватися не зважаючи на напружену ситуацію на українському кордоні.
- Нагадаємо, 8 лютого президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон провели зустріч у Києві, де обговорили ескалацію на українсько-російському кордоні та зусилля щодо збереження миру в Європі.
- Пізніше, під час спільного брифінгу президентів, Зеленський зазначив, що мирний процес, пов’язаний із врегулюванням ситуації на Донбасі, був одним із головних питань українсько-французьких переговорів.
- Також Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили залучення Франції до спільних економічних та інфраструктурних проєктів. Зокрема йдеться про відновлення водопостачання на сході України.