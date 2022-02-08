Президент Франції Емманюель Макрон наголосив на необхідності дотримання Мінських умов усіма сторонами. Адже, на його думку, це єдиний спосіб досягти миру на сході України.

Про це французький лідер сповістив під час спільного брифінгу президентів України та Франції.

“26 січня на зустріч радників Україна підтвердила, що готова просуватися шляхом цих угод. Я обговорював ці питання з президентом Путіним учора, і він підтвердив свої наміри продовжувати виконання Мінських угод. Також я почув сьогодні від вас (Володимира Зеленського – ред.), що ви також готові виконувати ці угоди. Це єдиний шлях, що дозволить встановити мир, єдиний шлях для політичного рішення, – наголосив Макрон.

За словами президента Франції, Мінські угоди діють як “інструмент захисту суверенітету і територіальної цілісності України”. І щоб урегулювати конфлікт на Донбасі, Париж і Берлін продовжать працювати у якості посередників між Києвом і Москвою.

“Ми разом підтвердили ще з канцлером Меркель продовження дискусії у форматі “нормандської четвірки” на рівні лідерів держав”, – заявив Макрон.

У підсумку Емманюель Макрон додав, що наступне засідання політрадників у межах Нормандського формату відбудеться 10 лютого у Берліні. Він сподівається, що процес перемовин буде просуватися не зважаючи на напружену ситуацію на українському кордоні.