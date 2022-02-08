Про це французький лідер сповістив під час спільного брифінгу президентів України та Франції.

“26 січня на зустріч радників Україна підтвердила, що готова просуватися шляхом цих угод. Я обговорював ці питання з президентом Путіним учора, і він підтвердив свої наміри продовжувати виконання Мінських угод. Також я почув сьогодні від вас (Володимира Зеленського – ред.), що ви також готові виконувати ці угоди. Це єдиний шлях, що дозволить встановити мир, єдиний шлях для політичного рішення, – наголосив Макрон.

За словами президента Франції, Мінські угоди діють як “інструмент захисту суверенітету і територіальної цілісності України”. І щоб урегулювати конфлікт на Донбасі, Париж і Берлін продовжать працювати у якості посередників між Києвом і Москвою.

“Ми разом підтвердили ще з канцлером Меркель продовження дискусії у форматі “нормандської четвірки” на рівні лідерів держав”, – заявив Макрон.

У підсумку Емманюель Макрон додав, що наступне засідання політрадників у межах Нормандського формату відбудеться 10 лютого у Берліні. Він сподівається, що процес перемовин буде просуватися не зважаючи на напружену ситуацію на українському кордоні.