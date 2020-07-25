Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Так, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі, в ході якої вони обмінялися думками щодо епідеміологічної ситуації в Україні та Єгипті, а також обговорили заходи щодо мінімізації наслідків пандемії COVID-19 для економік обох країн.
У контексті питання відновлення Єгиптом туристичної діяльності Зеленський наголосив на необхідності неухильного дотримання високих санітарних вимог в місцях відпочинку українських туристів і всебічного захисту їх прав, включаючи безкоштовне надання висококваліфікованої медичної допомоги в разі такої необхідності.
“Знаю, що деякі українські авіакомпанії з 1 липня відновили чартерні рейси до міжнародних аеропортів Шарм-ель-Шейха та Хургади і що наші туристи стали першими іноземними гостями після послаблення карантину. Єгипет – це чудова, дуже гостинна країна. Для мене вкрай важливим є забезпечення безпеки і здоров’я українців за кордоном. Особливо ціную рішення посилити епідконтроль на курортах і покривати витрати на лікування наших туристів”, – сказав він.
- Станом на 7 липня громадяни України могли в’їхати в 23 країни. Це: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острова.
- Станом на 14 липня в список країн, в які українці можуть в’їжджати в умовах коронавірусу, додалися Багамські острови і Ліван.
- Незважаючи на загальну заборону громадянам України відвідувати країни Шенгенської зони через пандемію коронавірусу COVID-19, є 8 категорій громадян, які можуть в’їжджати до Європейського Союзу.