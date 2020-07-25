Єгипет буде оплачувати витрати на лікування українських туристів, які заразилися коронавірусом COVID-19 на відпочинку.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Так, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі, в ході якої вони обмінялися думками щодо епідеміологічної ситуації в Україні та Єгипті, а також обговорили заходи щодо мінімізації наслідків пандемії COVID-19 для економік обох країн.

У контексті питання відновлення Єгиптом туристичної діяльності Зеленський наголосив на необхідності неухильного дотримання високих санітарних вимог в місцях відпочинку українських туристів і всебічного захисту їх прав, включаючи безкоштовне надання висококваліфікованої медичної допомоги в разі такої необхідності.

“Знаю, що деякі українські авіакомпанії з 1 липня відновили чартерні рейси до міжнародних аеропортів Шарм-ель-Шейха та Хургади і що наші туристи стали першими іноземними гостями після послаблення карантину. Єгипет – це чудова, дуже гостинна країна. Для мене вкрай важливим є забезпечення безпеки і здоров’я українців за кордоном. Особливо ціную рішення посилити епідконтроль на курортах і покривати витрати на лікування наших туристів”, – сказав він.