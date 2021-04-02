Про це повідомляє агентство Associated Press.

Голова управління Суецьким каналом Усама Рабі пояснив, що вказана сума враховує компенсацію витрат на рятувальну операцію, у якій брали участь понад 800 людей; вартість задіяного обладнання та техніки; а також втрачені через тижневу “блокаду” транзитні збори і прибутки.

“Ми отримаємо компенсацію у розмірі понад мільярд доларів. Ми вимагатимемо пристойну суму. Ми врятували судно без будь-яких серйозних ушкоджень або втрат. Увесь корабель міг бути загублений”, – зазначив Рабі в коментарі єгипетським ЗМІ, інформує канал CNBC.

Рабі не уточнив, хто буде відповідальним за виплату компенсації. Він додав, що раніше у керівництва Суецького каналу та власників судна були хороші відносини.

Усама Рабі очікує, що домовленість про компенсацію може бути досягнута “за два-три дні”. Якщо сума буде узгоджена, то контейнеровоз “Ever Given”, який зараз знаходиться в одному з озер каналу, зможе продовжити рух.

Якщо ж справа дійде до суду, то контейнеровоз і його вантаж вартістю 3,5 млрд доларів не зможуть залишити Єгипет.

“Якщо вони вирішать звернутися до суду, тоді корабель буде затримано”, – попередив Усама Рабі.

Як зазначає агентство АР, судова тяганина може бути складною, оскільки судно належить японській фірмі, експлуатується тайванським оператором, а курсує під прапором Панами.

Як відомо, судноплавство Суецьким каналом припинилося 23 березня після того, як контейнеровоз “Ever Given” сів на мілину і перекрив рух. 29 березня судно вдалося зняти з мілини, після чого рух каналом відновився.

Інцидент спричинив кризу у міжнародних перевезеннях: було затримано рух понад 420 суден, що перевозили все – від сирої нафти до худоби.

Деякі кораблі змушені були попрямувати довгим, альтернативним шляхом навколо мису Доброї Надії на півдні Африки (що коштувало додаткових витрат). Інші чекали, доки Суецький канал буде розблоковано.