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Єгипет не випустить судно Ever Given, поки не буде сплачена компенсація

Голова адміністрації Суецького каналу Єгипту (SCA) Усама Рабі заявив, що контейнеровоз Ever Given, який майже на тиждень заблокував прохід, не випустять в плавання, поки не буде виплачена компенсація.

Понеділок, 12 квітня 2021, 09:12

Про це повідомляє агентство Anadolu.

“Судно залишиться тут до завершення розслідування і виплати компенсації. Як тільки вони погодяться на компенсацію, судну буде дозволено зрушити з місця”, – сказав Усама Рабі в телеінтерв’ю.

Нагадаємо, що 25 березня 400-метровий Ever Given, що належить японській фірмі Shoei Kisen KK, плив з Китаю в Нідерланди з майже 220 000 тоннами вантажу. У каналі судно сіло на мілину.

Єгипетській владі вдалося звільнити судно, яке в даний час знаходиться в районі Великого Горького озера Єгипту.

Раби сказав, що SCA оцінює збитки приблизно в 1 мільярд доларів.

За його словами, причиною інциденту міг бути “технічний збій”, оскільки судно не виконало накази капітана. Він також повідомив, що Суецький канал безпечний для плавання і охороняється єгипетською армією.

Через Суецький канал проходить близько 12% світової торгівлі. Протяжність каналу – 193 км. Він з’єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою. Щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому – владі Єгипту доведеться вкласти гроші в модернізацію технічної інфраструктури водного шляху.

Теги: Ever Given, Єгипет, контейнеровоз

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