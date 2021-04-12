Єгипет не випустить судно Ever Given, поки не буде сплачена компенсація

Про це повідомляє агентство Anadolu.
“Судно залишиться тут до завершення розслідування і виплати компенсації. Як тільки вони погодяться на компенсацію, судну буде дозволено зрушити з місця”, – сказав Усама Рабі в телеінтерв’ю.
Нагадаємо, що 25 березня 400-метровий Ever Given, що належить японській фірмі Shoei Kisen KK, плив з Китаю в Нідерланди з майже 220 000 тоннами вантажу. У каналі судно сіло на мілину.
Єгипетській владі вдалося звільнити судно, яке в даний час знаходиться в районі Великого Горького озера Єгипту.
Раби сказав, що SCA оцінює збитки приблизно в 1 мільярд доларів.
За його словами, причиною інциденту міг бути “технічний збій”, оскільки судно не виконало накази капітана. Він також повідомив, що Суецький канал безпечний для плавання і охороняється єгипетською армією.
Через Суецький канал проходить близько 12% світової торгівлі. Протяжність каналу – 193 км. Він з’єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою. Щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому – владі Єгипту доведеться вкласти гроші в модернізацію технічної інфраструктури водного шляху.
- 23 березня великий контейнеровоз “Ever Given” під прапором Панами сів на мілину і заблокував рух у Суецькому каналі в Єгипті. Через спроби витіснити контейнеровоз рух в Суецькому каналі було призупинено.
- Згодом стало відомо, що необхідно прибрати до 20 тисяч кубічних метрів піску, щоб звільнити “Ever Given”.
- У неділю до Суецького каналу вирушили два додаткових буксира, щоб допомогти звільнити контейнеровоз. 29 березня “Ever Given” частково зняли з мілини в Суецькому каналі. Тоді адміністрація Суецького каналу (SCA) заявила, що аварійна ситуація із контейнеровозом призводила до $14-15 млн збитків щодня.
- 30 березня рух Суецьким каналом було відновлено.
- Голова управління Суецьким каналом Усама Рабі заявив, що збиток від майже тижневого блокування каналу може перевищити один мільярд доларів.