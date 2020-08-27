Міністерство охорони здоров'я Єгипту розширило вимоги для тестів на коронавірус, які повинні мати при собі туристи. Зокрема, з 1 вересня сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту повинні мати всі особи старше 6 років.

Про це повідомляє посольство України в Єгипті.

Як уточнює і, ця вимога поширюється як на туристів, так і на громадян цієї країни. При цьому тест необхідно зробити не раніше, ніж за 48 годин до прибуття в Єгипет.

Сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття, що відповідатиме таким вимогам:

має обов’язково містити точну дату та час здачі тесту особою;

має бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу, та має містити печатку лабораторії;

не має містити жодних виправлень, підтирань чи правок;

має містити інформацію про проведений вид тесту;

має бути обов’язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR.

Члени екіпажів морських та повітряних суден, які прибуватимуть до Єгипту, не звільняються від дотримання вказаних вимог. Проведення ПЛР-тестів (на борту судна чи після сходження на берег) для цієї категорії осіб має узгоджуватись агентською компанію з обслуговування суден із МОЗ Єгипту. При цьому список членів екіпажу суден з вказанням їх прізвищ, імен та громадянства, має бути поданий агентською компанію до МОЗ Єгипту не пізніше, ніж за 48 годин до запланованого прибуття судна.

Громадяни, у яких буде відсутній необхідний сертифікат, не будуть допущені до перетину державного кордону Єгипту до відповідного розпорядження МОЗ Єгипту та без обов’язкової здачі ПЛР-тесту у визначеній МОЗ Єгипту лабораторії.