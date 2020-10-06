Єгипет з 1 листопада 2020 року до 30 квітня 2021 року скасував сплату візового збору для туристів.

Про це повідомляє посольство України в Єгипті.

“За рішенням єгипетського уряду, всі туристи, які прибувають в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан, будуть звільнені від сплати візового збору з 1 листопада 2020 по 30 квітня 2021 року”, – йдеться в повідомленні.

Проте незмінним залишається вимога до туристів мати при собі ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття.