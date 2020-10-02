Єгор Клецов, який допомагав лікарям «ДНР», передумав йти на вибори від «Слуги народу»

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
“Я прийняв рішення відмовитися від висунення до міської ради від партії Слуга Народу. Це складне, але правильне рішення. Залишаюся працювати на благо городян. Дякую за підтримку тим, хто мене підтримує. Для мене не було метою отримати мандат за всяку ціну”, – йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що раніше стало відомо, що Клецов займався збором коштів на закупівлю і доставку медикаментів для військових госпіталів бойовиків “ДНР” і особисто брав участь в їх доставці. Він також приймати участь в ефірах телеканалів бойовиків на Донбасі, зокрема, “Новоросія ТВ”.
- Нагадаємо, 12 березня, Сергій Сивохо опинився в центрі скандалу, коли під час презентації “Національної платформи єдності і примирення” він назвав російську агресію “внутрішнім конфліктом”. Презентацію зірвали активісти організації “Національний корпус”. Представники “Нацкорпусу” в день презентації силою виштовхали Сивохо із зали, після чого він впав.
- Поліція Києва затримала 15 учасників сутичок, які напаи на Сивохо.
- Крім того, частина народних депутатів з фракції “Слуги народу” закликали секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова звільнити його позаштатного радника Сергія Сивохо після його заяв про “внутрішній конфлікт” на Донбасі.