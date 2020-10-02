Єгор Клецов, який допомагав лікарям «ДНР», передумав йти на вибори від «Слуги народу»

Єгор Клецов, якого партія "Слуга народу" висунула на місцеві вибори в Миколаєві, передумав балотуватися від цієї політсили.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Я прийняв рішення відмовитися від висунення до міської ради від партії Слуга Народу. Це складне, але правильне рішення. Залишаюся працювати на благо городян. Дякую за підтримку тим, хто мене підтримує. Для мене не було метою отримати мандат за всяку ціну”, – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що раніше стало відомо, що Клецов займався збором коштів на закупівлю і доставку медикаментів для військових госпіталів бойовиків “ДНР” і особисто брав участь в їх доставці. Він також приймати участь в ефірах телеканалів бойовиків на Донбасі, зокрема, “Новоросія ТВ”.