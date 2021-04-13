Єгипет арештував судно, яке заблокувало Суецький канал: власник повинен виплатити $900 млн

Економічний суд міста Ісмаїлія (Єгипет) наклав арешт на контейнеровоз Ever Given, який заблокував Суецький канал на шість днів. Умовою зняття арешту є повне відшкодування збитків власником судна.

Про це повідомляє єгипетське видання Shorouk news.

Зазначається, що після розблокування каналу судно відправили на стоянку на озеро Тимс на околицях Ісмаїлії.

Одразу після відновлення руху, управління подало в суд на власника Ever Given. Блокування каналу завдало збитків на $900 млн. Суд задовольнив позов у ​​повному обсязі. Ці гроші підуть на покриття витрат з технічного обслуговування судна, відновленню руху в каналі, а також на оплату штрафних санкцій.

Крім того, справу про блокування Суецького каналу направили у Верховну прокуратуру. Експерти повинні розслідувати, що стало причиною ситуації, яка завдала багатомільйонних збитків світовій торгівлі.