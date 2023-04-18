У секретних документах США - які були "злиті" у соцмережі - мовиться про те, що Єгипет зупинив план таємного постачання ракет Росії після перемовин з американськими посадовцями. Натомість він вирішив виробляти артилерійські боєприпаси для України.

Про це повідомляє The Washington Post.

Раніше видання публікувало інформацію про те, що президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі в лютому планував виготовити 40 000 ракет для Росії та доручив офіційним особам тримати виробництво та поставки в таємниці, “щоб уникнути проблем із Заходом”.

Водночас в інших секретних документах США, які також були опубліковані у соцмережах, мовиться про те, що вже у березні президент Єгипту відмовився від намірів допомагати Росії.

Попри те, що Єгипет має давні дипломатичні та військові відносини з Росією, він також протягом десятиліть був головним союзником США на Близькому Сході та отримує понад мільярд доларів на рік військової допомоги від Сполучених Штатів.

Оскільки США мають більш виграшну дипломатичну позицію щодо Єгипту, у нових подальших секретних документах повідомлялось, що Каїр відмовився від допомоги РФ, натомість схваливши продаж 152-мм і 155-мм артилерійських снарядів Сполученим Штатам для передачі Україні.

У документах мовиться, що США прагнули залучити більше держав, які б допомагали Україні у боротьбі з російськими окупантами. Єгипет же, своєю чергою, хотів використовувати свої потужності з виробництва зброї для України як “важіль” для отримання передових військових товарів США.

У надсекретних документах — частково отриманих за допомогою радіолокаційної розвідки або прослуховування — детально описано звіти розвідки за місяць з початку лютого до початку березня.

У першому документі від 17 лютого мовиться про те, що наприкінці січня-початку лютого Єгипет вжив заходів для таємного постачання ракет до Росії, включаючи встановлення ціни та планування отримання латуні для виготовлення ракет.

У розмові 31 січня державний міністр військового виробництва Мохамед Салах ад-Дін сказав Сісі, що він повідомив російським делегатам, що їх узгоджена ціна в 1100 доларів за одиницю може зрости до 1500 доларів через потенційне підвищення цін на латунь.

Росіяни були готові “купити будь-що”, сказав він Сісі. Згідно з документом, президент Єгипту також сказав Салаху ад-Діну вимагати від Росії «спеціалізоване обладнання» для підвищення точності ракет або якості єгипетських заводів, які їх виробляють.

У другому документі без дати, йдеться про те, що Єгипет почав створювати лінію з виробництва ракет для російської армії. Російські делегати просили закупити 15 000 ракет за ціною 1100 доларів за одиницю, йдеться в документі, але Сісі наказав підлеглим закупити необхідні матеріали для виробництва до 40 000.

Однак президент Єгипту, схоже, зупинив ракетний план після візитів офіційних осіб США, зокрема Бретта Макгерка та Барбари Ліф, високопосадовців Білого дому та Держдепартаменту з питань Близького Сходу, які прибули до Каїра наприкінці лютого, та міністра оборони Ллойда Остіна, який відвідав країну на початку березня.

Того місяця The Wall Street Journal повідомила, що Остін попросив єгипетських лідерів надати Україні артилерійські снаряди під час переговорів у Каїрі, але не отримав чіткої згоди. Але в документі розвідки від 9 березня, наступного дня після візиту Остіна, йдеться, що Єгипет схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 і 155 мм Сполученим Штатам для передачі Україні.

Під час розмов 8 березня Сісі, мабуть, підозрював, що за його обговореннями стежать, і сказав міністру оборони Мохамеду Закі “бути обережним”, обговорюючи ймовірно військові запити від інших країн, наприклад Росії.

Закі сказав Сісі, що плани щодо поїздки єгипетської делегації до Росії 12 або 13 березня, коли вони, ймовірно, підпишуть контракти, були відкладені, “доки ситуація не проясниться” після візиту Остіна.

Ці дані дають змогу по-новому зрозуміти тиху, однак потужну дипломатію США з країнами, котрі намагались залишатись нейтральними щодо російсько-української війни.

Вони також показують, як суперництво великих держав дозволило Єгипту шукати нові переваги, оскільки його відносини зі Сполученими Штатами стають менш важливими.

Водночас у секретних документах не вказано, чи повернувся Єгипет до намірів допомагати РФ чи продовжує постачати боєзапаси США для подальшої передачі їх Україні.

Один із західних послів у Каїрі сказав, що витоки свідчать про те, що Єгипет “недооцінив відповідь США на можливі поставки зброї Росії” і хотів “максимізувати вигоду з обох сторін”.