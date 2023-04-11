За інформацією ЗМІ, у таємних документах США, які нещодавно були "злиті" у соцмережі, мовилось зокрема про те, що Єгипет хотів таємно постачати Росії ракети. У них зазначається, що президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі в лютому планував виготовити 40 000 ракет для Росії та доручив офіційним особам тримати виробництво та поставки в таємниці, "щоб уникнути проблем із Заходом".

Про це повідомляє The Washington Post.

Президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі, один із найближчих союзників Сполучених Штатів на Близькому Сході та головний одержувач допомоги США, нещодавно наказав своїм підлеглим виготовити до 40 000 ракет для таємної доставки до Росії, згідно з документом розвідки США, який було “злито” у соцмережі.

Частина таємного документа, датованого 17 лютого, підсумовує передбачувані розмови між Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадує плани постачати Росії артилерійські снаряди та порох. У документі Сісі наказує офіційним особам зберігати в таємниці виробництво та відвантаження ракет, “щоб уникнути проблем із Заходом”.

The Washington Post отримала документ із колекції зображень секретних файлів, опублікованих у лютому та березні в Discord, популярному серед геймерів застосунку для чату. Раніше про документ не повідомлялося.

Розголошення сталося в той момент, коли вже понад рік триває повномасштабна російсько-українська війна і обидві сторони прагнуть поповнити вичерпані запаси озброєння.

У відповідь на запитання щодо документа та достовірності розмов, які в ньому описані, посол Ахмед Абу Зейд, речник МЗС Єгипту, сказав, що “позиція Єгипту з самого початку базується на непричетності до цієї кризи та зобов’язанні зберігати однакову дистанцію з обома сторонами, одночасно підтверджуючи підтримку Єгиптом статуту ООН і міжнародного права в резолюціях Генеральної Асамблеї ООН”.

“Ми продовжуємо закликати обидві сторони припинити бойові дії та досягти політичного рішення шляхом переговорів”, – сказав він.

Представник уряду США на умовах анонімності сказав, що США не мають доказів, що Єгипет дійсно постачав ракети Росії.

“Ми не знаємо про реалізацію цього плану. Ми не бачили, щоб це відбувалося”, – сказав він.

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, що міністерство юстиції США почало розслідування щодо витоку секретних документів .

Постачання зброї Росії для її війни в Україні означало б потенційно вибуховий гамбіт для Єгипту, країни, яка, попри поглиблення зв’язків з Росією, продовжує глибоко інвестувати у своє партнерство зі Сполученими Штатами, які протягом десятиліть надали країні понад 1 мільярд доларів на рік допомоги у сфері безпеки.

У документі прямо не сказано, чому Росія зацікавлена ​​в придбанні ракет, але її військові витратили величезну кількість боєприпасів під час війни, а уряд США стверджував, що Північна Корея таємно постачає Росії артилерійські снаряди і що Китай розглядає можливість робити те саме.

Єгипет та інші американські партнери на Близькому Сході намагалися залишитися осторонь протистояння західних країн проти Росії через її повномаштабне вторгнення в Україну.

Російсько-українська війна підняла ціни на товари в усьому світі та створила серйозний тиск на Єгипет, найбільшого світового імпортера пшениці, який останніми роками отримав понад 80% своєї пшениці з Росії та України.

“Єгипет є одним із наших найдавніших союзників на Близькому Сході”, — сказав сенатор Кріс Мерфі (D-Connect), який є членом комітету Сенату з міжнародних відносин і фінансування.

“Якщо це правда, що Сісі таємно будує ракети для Росії, які можуть бути використані в Україні, ми повинні серйозно порахувати стан наших відносин”, – додав він.

Сара Маргон, директорка відділу зовнішньої політики США Фонду відкритого суспільства та колишня кандидатка адміністрації Байдена на головну посаду з прав людини в Державному департаменті, заявила, що “навмисний продаж і постачання ракет російському уряду, який вчинив таку відверту війну і інших жорстоких злочинів, просто поза межами, особливо для нібито близького союзника США”.

Викриття в документі, якщо вони правдиві, порушують питання про те, чи повинні Сполучені Штати “продовжувати захищати та підтримувати” Єгипет, якщо уряд Сісі прагне продажу, який “задовольнить невідкладні потреби Каїра, але, ймовірно, матиме серйозний негативний глобальний вплив” додала вона.

Майкл Ханна, директор програм США в Міжнародній кризовій групі, зазначив, що адміністрація Байдена очолює зусилля Заходу позбавити Росію та її найманців технологіями та озброєнням, необхідними для її війни в Україні, і покарати американських противників, таких як Іран і Північна Корея , які вже допомагають РФ.

“Ідея про те, що в цій ролі буде Єгипет — це збентеження для США”, — сказав він.

У документі описується, як Сісі 1 лютого видав інструкції щодо збереження в таємниці поставок ракет, щоб “уникнути проблем із Заходом”, сказавши людині, яка згадується лише як Салах ад-Дін, що робітникам заводу слід повідомити, що снаряди призначені для єгипетської армії.

Салах ад-Дін, ймовірно, Мохамед Салах ад-Дін – державний міністр військового виробництва. Згідно з документом, порох, який пропонується Росії, буде надходити з заводу 18. Це назва хімічного заводу, який працює десятиліттями.

У документі цитується Салах ад-Дін, який сказав, що він “накаже своїм людям працювати позмінно, якщо це необхідно, тому що це найменше, що Єгипет міг зробити, щоб відплатити Росії за невизначену допомогу раніше”. У документі не уточнюється, якою була попередня російська допомога. Також Салах ад-Дін зазначив, що росіяни готові “купити будь-що”.

Нещодавно Росія та Єгипет уклали кілька важливих угод, включаючи угоду цього року про будівництво Росією великого залізничного цеху в Єгипті. “Росатом”, російська державна корпорація з атомної енергії, також розпочала будівництво першої в Єгипті атомної електростанції минулого року.

Імовірно, основну роль грає те, що з початком російського повномасштабного вторгнення та проблеми з постачанням зерна, Єгипет у цьому питанні почав більше покладатись на Росію.

Ця домовленість допомогла Єгипту уникнути дефіциту пшениці, який міг би спровокувати соціальні заворушення в країні, де бідність є широко поширеною, а хліб подають майже під час кожного прийому їжі. Єгипет прагне уникнути повстання вдома, де гостра економічна криза, включаючи девальвацію валюти, високу інфляцію та різке зростання цін на продовольство — частково викликане російсько-українською війною — викликають розчарування серед цивільного населення.

У документі цитується, що Сісі сказав, що він розглядає можливість продажу “звичайних речей” Китаю, щоб звільнити місце для “більшого виробництва Sakr 45”, тобто 122-мм ракети, виготовленої в Єгипті. У документі прямо не вказано, чи будуть надавати Росії саме Sakr 45, але такі ракети будуть сумісні з російськими реактивними системами залпового вогню “Град”.