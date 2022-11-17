Єгипет намагається постачити більше природного газу в Європу, скорочуючи внутрішнє споживання енергії, що є частиною зусиль збільшити державну скарбницю в умовах економічної кризи.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Уряд Єгипту цього літа почав скорочувати споживання електроенергії всередині країни, зменшивши освітлення на деяких вулицях, площах та інших громадських місцях, а також у магазинах і урядових будівлях. Мета полягає в тому, щоб спробувати зменшити споживання природного газу, необхідного для виробництва електроенергії, на 15% і відправити цей надлишок покупцям у Європі, які платять найвищу ціну за скраплений природний газ.

У центрі Каїра урядові будівлі та торгові центри тепер зобов’язані приглушувати світло на фасадах і налаштовувати кондиціонування повітря на температуру вище 25 градусів за Цельсієм. Влада також розпорядилася вимикати прожектори на спортивних стадіонах на ніч.

На колись яскраво освітленій столичній площі Тахрір тьмяно світиться фараонів обеліск і сфінкси, тоді як світло на навколишніх будівлях і вулицях вимкнено.

Помітні скорочення енергоресурсів також відбулися під час проведення в Єгипті саміту зі зміни клімату за підтримки ООН.

У серпні Єгипет оголосив про плани скоротити споживання енергії, щоб перенаправити газ до Європи, яка шукає нові джерела енергії після того, як РФ сповільнила постачання газу після санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну.

Для єгипетського уряду можливість продавати більше газу в Європу може допомогти йому збільшити резерви іноземної валюти. Країна постраждала від відтоку капіталу на суму понад 20 мільярдів доларів цього року на тлі зниження довіри інвесторів до її внутрішньої економіки. Єгипет спочатку постраждав від пандемії Covid-19, потім через зростання інфляції на тлі війни РФ проти України. Долар США також вдарив по спроможності Єгипту платити за імпорт, через що заможним споживачам було важко знайти все, від французького сиру до американських автомобілів.

Минулого місяця Єгипет уклав угоду з Міжнародним валютним фондом про позику в розмірі 3 мільярдів доларів і цього року зумів залучити деякі позики та депозити від багатих країн Перської затоки, але йому знадобиться набагато більше, щоб виплатити десятки мільярдів доларів США, які він винен міжнародним кредиторам у найближчі роки.

У серпні прем’єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі оцінив, що 15% економії внутрішнього виробництва електроенергії принесе дохід у розмірі 450 мільйонів доларів на місяць від додаткового експорту газу.

За даними дослідницької компанії Rystad Energy, Єгипет експортував 8,9 мільярда кубометрів газу минулого року до Туреччини, Індії, Пакистану та Бангладеш. Лише близько 15% від загального обсягу, або 1,3 млрд кубометрів, пішло в Європу.

Цього року Єгипет відправив до Європи 4 мільярди кубометрів газу. Алжир, другий за величиною постачальник газу в Європі після Норвегії, підписав угоди про посилення постачання газу по трубопроводу, тоді як США відправили десятки мільярдів кубічних метрів у вигляді постачання, збільшуючи запаси та знижуючи ціни.

На думку енергетичних аналітиків, Єгипту може бути важко підтримувати нарощування експорту. Деякі газові родовища в країні скорочуються, і попит продовжує зростати. Минулого року Єгипет видобув рекордні 70 мільярдів кубометрів газу, але спожив близько 63 мільярдів.

З огляду на те, що населення Єгипту — зараз близько 107 мільйонів осіб — швидко зростає, попит домогосподарств на газ, схоже, зростатиме.

У Єгипті є лише два заводи зі зрідження, на які завантажується його експортний СПГ. Загальна потужність заводів, розташованих на північному узбережжі країни, становить близько 16 мільярдів кубічних метрів на рік. Країна не має жодного трубопроводу до Європи.