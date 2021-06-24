Єгипет спростив в’їзд для вакцинованих туристів

Повністю вакциновані від коронавірусу мандрівники зможуть в'їжджати в Єгипет за спрощеною процедурою.

Про це повідомили в міністерстві охорони здоров’я та народонаселення країни, інформує Аhram.

Відтак, вакциновані туристи зможуть в’їжджати в Єгипет без обов’язкового ПЛР-тестування за умови, якщо нададуть на кордоні COVID-сертифікат.

Право на спрощену процедуру в’їзду матимуть туристи, які отримали другу дозу вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac та Спутник V не швидше ніж за 14 днів до поїздки або через 14 днів після отримання дози однодозового препарату Johnson&Johnson.

Нагадаємо, що у травні уряд Єгипту прийняв рішення відновити візовий збір для туристів. Плата за в’їзд складе 25 доларів з людини. При цьому працівники туристичних компаній звернулися в уряд з проханням продовжити скасування візового збору задля відродження галузі після пандемії.