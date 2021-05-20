Про це повідомляє газета Egypt Independent.
Зазначається, що 30 квітня в Єгипті завершився період з оформлення безплатних віз для іноземних туристів. З 15 травня країна відновила візовий збір.
Для отримання візи турист повинен показати закордонний паспорт, термін дії якого завершується не швидше ніж за пів року після візиту. Отримати візу можна онлайн, оформивши й сплативши її не пізніше ніж за сім днів до поїздки, або після прибуття в Єгипет.
При цьому працівники туристичних компаній звернулися в уряд з проханням продовжити скасування візового збору задля відродження галузі після пандемії.
- Раніше повідомлялося, що уряд Єгипту посилює карантин, зокрема, вводить обмеження на час роботи магазинів, кафе, ресторанів, театрів і ряду інших закладів в країні.