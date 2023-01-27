Про це інформує CBS News.
За даними директора єгипетської групи розкопок на місці Гіср-ель-Мудір у стародавньому місті Саккара – доктора Захі Хавасса – вага саркофага становила близько 45 тонн, а кришки – близько 5 тонн.
Зазначено, що археологам знадобилося близько двох годин ретельної роботи, щоб розкрити саркофаг. Усередині вони виявили, за словами Хавасса, найстарішу некоролівську мумію, яку коли-небудь знаходили в Єгипті. Вона була загорнута в сусальне золото.
“Хоча стародавній єгиптянин на дні глибокої шахти не був фараоном, ретельно продумане відправлення в потойбічне життя дало зрозуміти, що він також був не простою людиною. Гробниця була підписана – “HqA-Sps” або Гекашепес”, – сказав Хавасс.
Також додається, що хоча Гекашепес заслужить своє місце в підручниках історії, однак мумія, обгорнута золотом, не стала улюбленим відкриттям Хавасса в Саккарі. Серед експонатів, продемонстрованих ветераном єгипетської археології та його командою, – 14 кам’яних статуй. Їх знайдено в іншій шахті глибиною близько 10 метрів і датуються вони “Старим царством” або епохою пірамід, між 2700 р. і 2200 р. до н.е. – можливо, навіть старіші, ніж мумія Гекашепеса.
“Сьогоднішнє відкриття говорить нам більше про мистецтво Стародавнього королівства, муміфікацію, а також про людей, які там працювали”, – сказав Хавасс.
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