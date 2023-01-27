Археологи, які витратили роки на розкопки стародавніх руїн Саккари, поблизу Каїра, оголосили в четвер, 26 січня, про низку великих відкриттів, що відносяться до п’ятої та шостої династій "Старого царства" Єгипту, що правили понад 4000 років тому. Одним із найважливіших був великий прямокутний вапняковий саркофаг, знайдений на дні вертикальної шахти глибиною близько 15 метрів.

Про це інформує CBS News.

За даними директора єгипетської групи розкопок на місці Гіср-ель-Мудір у стародавньому місті Саккара – доктора Захі Хавасса – вага саркофага становила близько 45 тонн, а кришки – близько 5 тонн.

Зазначено, що археологам знадобилося близько двох годин ретельної роботи, щоб розкрити саркофаг. Усередині вони виявили, за словами Хавасса, найстарішу некоролівську мумію, яку коли-небудь знаходили в Єгипті. Вона була загорнута в сусальне золото.

“Хоча стародавній єгиптянин на дні глибокої шахти не був фараоном, ретельно продумане відправлення в потойбічне життя дало зрозуміти, що він також був не простою людиною. Гробниця була підписана – “HqA-Sps” або Гекашепес”, – сказав Хавасс.

Також додається, що хоча Гекашепес заслужить своє місце в підручниках історії, однак мумія, обгорнута золотом, не стала улюбленим відкриттям Хавасса в Саккарі. Серед експонатів, продемонстрованих ветераном єгипетської археології та його командою, – 14 кам’яних статуй. Їх знайдено в іншій шахті глибиною близько 10 метрів і датуються вони “Старим царством” або епохою пірамід, між 2700 р. і 2200 р. до н.е. – можливо, навіть старіші, ніж мумія Гекашепеса.

“Сьогоднішнє відкриття говорить нам більше про мистецтво Стародавнього королівства, муміфікацію, а також про людей, які там працювали”, – сказав Хавасс.