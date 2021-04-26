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ЄК подала позов проти AstraZeneca: компанія вважає цей крок необґрунтованим

Європейська комісія запустила судовий розгляд проти фармацевтичної британсько-шведської компанії AstraZeneca через невиконання контракту щодо постачання вакцини проти коронавірусу. Компанія назвала цей крок необґрунтованим.

Понеділок, 26 квітня 2021, 19:48

Про старт судового процесу проінформувала єврокомісарка з питань здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

Минулого тижня стало відомо, що Єврокомісія готує судовий позов проти AstraZeneca через провал поставок вакцин. Юридичний процес вже почався.

“Нашим пріоритетом є забезпечення поставок вакцин від COVID-19, які відбуваються для захисту здоров’я громадян Євросоюзу. Саме тому Європейська комісія вирішила спільно з усіма державами-членами почати юридичний процес проти AstraZeneca”, — заявила Кіріакідес.

Як сповіщалося, в січні AstraZeneca оголосила, що скорочує поставки в ЄС на 60%. У березні компанія повідомила про нові затримки поставок.

До кінця першого кварталу 2021 року компанія доставила в країни Євросоюзу 30 млн доз замість 100 млн, що ускладнило кампанії вакцинації в країнах ЄС. Попри це, AstraZeneca не вважає позов країн ЄС обгрунтованим.

“AstraZeneca повністю виконала умови Угоди про попередню закупівлю з Європейською комісією і буде рішуче захищати себе в суді. Ми вважаємо, що будь-який судовий розгляд необгрунтований, і вітаємо цю можливість якомога швидше вирішити цю суперечку”, — йдеться в заяві AstraZeneca, яку цитує агентство Reuters.

Згідно з контрактом, справу розглядатимуть бельгійські суди.

Раніше в ЄС було запроваджено заборону на експорт вакцини проти коронавірусу. Це сталося, зокрема, через невиконання зобов’язань компанією AstraZeneca. Наприкінці березня лідери Європейського союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт.

Перед тим Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтвердило, що побічним ефектом вакцини AstraZeneca може бути тромбоз. Цьому передувало тимчасове припинення використання препарату в деяких країнах і відповідний розгляд.

До слова, на цьому тлі наприкінці березня вакцину від AstraZeneca вирішили перейменувати.

Після всіх зазначених подій Європейська комісія заявила, що відмовляється від закупівлі додаткових 100 млн доз вакцини AstraZeneca. Загалом ЄС законтрактувало 300 млн доз вакцини.

  • 23 квітня до України доставили 367 тисяч доз вакцини SKBio, виготовленої за ліцензією компанії AstraZeneca в Південній Кореї, в рамках ініціативи COVAX.
  • Раніше українців вакцинували препаратом Covishield, який так само випускається за ліцензією AstraZeneca, але в Індії. Цю вакцину Україна закуповувала (500 тисяч доз).
Теги: Єврокомісія, AstraZeneca, вакцина проти коронавірусу, позов, суди

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