У Києві в тестовому режимі запрацював сервіс пошуку перетримки для тварин "єКуточок", завдяки якому власники домашніх тварин, а також волонтери та опікуни безпритульних тварин зможуть знайти тимчасовий прихисток для своїх підопічних.

Джерело: КМДА.

Проєкт “єКуточок” реалізували фахівці комунального підприємства “Київська міська лікарня ветеринарної медицини”. Наразі платформа працює в тестовому режимі, проте зареєструватися на ній можна вже зараз.

Користувачі можуть створити акаунт двох типів: для тих, хто шукає тимчасовий притулок для тварини, і для тих, хто може його надати.

Користуватись сервісом можуть не лише фізичні особи, а й ветеринарні клініки, притулки, громадські організації. Окрім послуги перетримки, у сервісі “єКуточок” можна знайти або запропонувати послуги з вигулу собак, догляду та годування тварин тощо.

Також власники, опікуни чи волонтери зможуть через сервіс замовити додаткові послуги для своїх підопічних, наприклад, професійну фотозйомку, дресирування, ветеринарний супровід тощо.

За словами виконувачки обов’язки директорки КП “КМЛВМ” Наталі Мазур, сервіс створено через високий попит на послуги перетримки тварин.

“До нас часто звертаються кияни із запитом на тимчасову перетримку. Це і волонтери, що знаходять тварин на вулиці, опікуни безпритульних тварин, а також власники домашніх улюбленців, які не мають, де залишити їх на кілька днів, вирушаючи у справах чи у відпустку. Тому ми вирішили створити сервіс “єКуточок”, де, з одного боку, можна буде знайти перетримку для тварин на деякий час, а з іншого – люди зможуть взяти кота чи собаку на кілька днів, щоб, наприклад, зрозуміти, чи готові вони до такої відповідальності”, – пояснила Наталія Мазур.