Про це повідомляє американський портал HYPEBEAST.

Зокрема, Її Величність присудила найбільшому в Великобританії бренду сексуального здоров’я премію Королеви за підприємництво. Lovehoney була відзначена “вищою нагородою за успіх в бізнесі” після безперервного зростання закордонних продажів протягом останніх шести років.

В цілому, з 2015 року продажі компанії за кордоном зросли з 12 мільйонів фунтів стерлінгів до 56 мільйонів фунтів стерлінгів, в цілому зростання склало 365 відсотків.

Компанія з виробництва секс-іграшок тепер може використовувати емблему Queen’s Award на своєму асортименті вібраторів, спідньої білизни, лубрикантів, обладнання для зв’язування і багато чого іншого.

“Її Величність була чудовою прихильницею Lovehoney”, – заявила комерційна директорка Lovehoney Деббі Бонд.

Вона зазначила, що королівське заступництво допоможе створити більше робочих місць в штаб-квартирі в Баті й міжнародних офісах, а також “поширювати послання про сексуальне щастя по всьому світу”.