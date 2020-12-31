Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Ім’я Гамільтона включено до традиційного новорічного списку нагороджень 2020-го року.

Згідно з повідомленням на сайті британського уряду, в списку – десятки людей. Різні нагороди присуджені “видатним людям” за їхні заслуги “в різних сферах” (бізнесу, благодійності і волонтерства, культури, освіти, зовнішньої політики, охорони здоров’я, спорту).

Як відомо, 35-річний Гамільтон цього року завоював чемпіонський титул у “Формулі-1” всьомме за свою кар’єру. Відтак він повторив рекорд Міхаеля Шумахера.

Гамільтону присвоєно звання “лицар-бакалавр” (Knight Bachelor). У британській системі нагород і почесних звань це титул людини, яка посвячена монархом у лицарі, але не входить в організовані лицарські ордени Сполученого Королівства.

Як повідомляє видання The Guardian, присвоєння рицарського титулу Гамільтону було під питанням. Справа в тому, що автогонщик – податковий резидент Монако, і комітет з нагород не може належним чином перевірити всі його податкові справи (що є необхідною умовою перед нагородженням).

У ситуацію особисто втрутився прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон. Він включив Гамільтона в список осіб, “які прославили Велику Британію за кордоном” (щоб уникнути суперечок з приводу його податкових декларацій).

У 2008 році Гамільтон став членом ордена Британської імперії. Це нижчий клас цієї нагороди.

Разом із Гамільтоном титул “лицаря-бакалавра” отримав кінооператор Роджер Дікінс, який працював над фільмами “Втеча з Шоушенка”, “Ігри розуму”, “007 Координати “Скайфолл” та іншими.

Цього року нагороди від королеви отримали і багато британців, які брали участь у боротьбі з коронавірусом. Зокрема, орден MBE (звання кавалера ордена Британської імперії) вручать 106-річній Енн Бейкер, яка як волонтера брала участь у зборі коштів для ліквідації наслідків епідемії. Вона стане найстаршою людиною в історії, яка отримала зазначену нагороду.

Крім того, орден отримає 104-річна Рут Сандерс. Вона пройшла марафонську дистанцію, щоб зібрати кошти для служби повітряної швидкої допомоги.

Варто відзначити, що лицарями Британської імперії є музиканти Пол Маккартні, Рінго Старр, Елтон Джон і Мік Джаггер, модель Твіггі Лоусон, актриси Емма Томпсон, Джуді Денч і Хелен Міррен. Їх слід називати “серами” або “дамами”.