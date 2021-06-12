Королева Єлизавета II подарувала почесні титули та ордени творцям вакцини AstraZeneca проти коронавірусу.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зокрема, вчена з Оксфордського інституту Дженнера Сара Гілберт стала дамою-командором ордена Британської імперії.

Її колега, директор інституту Адріан Хілл, отримала почесне лицарське звання.

Крім того, глава наукової Групи з досліджень вакцин Оксфордського університету Ендрю Поллард також удостоєний звання лицаря.

“Почесті в честь дня народження королеви дозволяють нам віддати належне всім, хто зробив все можливе в своєму служінні цій країні. Під час пандемії ми бачили незліченну кількість прикладів героїв повсякденного життя”, – зазначив прем’єр-міністр Борис Джонсон.