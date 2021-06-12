Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Зокрема, вчена з Оксфордського інституту Дженнера Сара Гілберт стала дамою-командором ордена Британської імперії.
Її колега, директор інституту Адріан Хілл, отримала почесне лицарське звання.
Крім того, глава наукової Групи з досліджень вакцин Оксфордського університету Ендрю Поллард також удостоєний звання лицаря.
“Почесті в честь дня народження королеви дозволяють нам віддати належне всім, хто зробив все можливе в своєму служінні цій країні. Під час пандемії ми бачили незліченну кількість прикладів героїв повсякденного життя”, – зазначив прем’єр-міністр Борис Джонсон.
- Раніше повідомлялось, що оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.