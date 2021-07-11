Звернення опубліковане в Twitter-акаунті національної команди.

Королева згадала, що була присутня на фіналі чемпіонату світу в 1966 році і бачила перемогу збірної Англії над Німеччиною.

“П’ятдесят п’ять років тому мені пощастило вручити Кубок світу Боббі Муру і я бачила, що означає для гравців, керівництва та персоналу досягти та виграти фінал великого міжнародного турніру з футболу. Я та моя родина хочемо привітати вас з виходом у фінал чемпіонату Європи, а також побажати удачі з надією, що історія зафіксує не лише ваш успіх, а й дух, відданість і гордість, які ви продемонстрували”, – заявила Єлизавета II.

A very, very special message for Gareth Southgate and the #ThreeLions. Thank you for your support, Your Majesty. pic.twitter.com/YlWfEFb08I — England (@England) July 10, 2021

Італія та Англія зустрінуться у фіналі Євро-2020 сьогодні у Лондоні. Гра на “Вемблі” розпочнеться о 22:00.

У 1966 році Англія виграла золото чемпіонату світу, обігравши у вирішальному матчі збірну Німеччини. Це стало найкращим досягненням в історії національної команди Англії.

Нагадаємо, що матч між збірними Англії та Данії проходив 7 липня на лондонському стадіоні “Вемблі”. Він завершився з рахунком 2:1 на користь англійців.

Вирішальним став пенальті, забитий форвардом збірної Англії Гаррі Кейном у ворота данців в екстратаймі (на 104-й хвилині).

Раніше Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарала Футбольну асоціацію Англії (FA) за підсумками півфінального матчу чемпіонату Європи проти Данії (Євро-2020).