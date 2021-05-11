Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
У промові, написаній урядом, Єлизавета представить законопроєкти, які міністри мають намір прийняти наступного року.
Королева також викладе пріоритети розробки політики прем’єр-міністра Бориса Джонсона, оскільки він планує відновлення Великої Британії після пандемії COVID-19 і прагне виконати обіцянки, які він дав виборцям у 2019 році, про створення нових можливостей для деяких регіонів і спільнот.
Після обрання Джонсона його уряд був зосереджений на боротьбі з пандемією коронавірусу. Тепер, коли британська програма вакцинації набагато випереджає більшість програм інших країн, а поширення вірусу залишається на дуже низькому рівні, Джонсон сподівається відродити свою програму.
У промові Єлизавети будуть подробиці про реформу системи освіти, зокрема ті, які допоможуть дорослим отримати доступ до навчання протягом усього життя.
- Королева Великої Британії Єлизавета II, яка 21 квітня святкувала свій 95-й день народження, зробила першу публічну заяву після похорону чоловіка – принца Філіпа.