Британська королева Єлизавета ІІ другий рік поспіль скасовує свій традиційний передріздвяний обід. Причина - поширення нового штаму “Omicron” і зростання кількості хворих на коронавірус у країні.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство The Guardian.

Королева-мати змушена скасувати традиційний різдвяний обід із членами королівської сім’ї через те, що зустріч членів її родини в одному будинку “поставить під загрозу різдвяні свята для багатьох людей”. Тож таке рішення вона вважає “правильним” і “передбачливим”.

“Її величність із сумом заявила, що змушена скасувати традиційний різдвяний обід із членами королівської родини. Королева вважає таке рішення “правильним”, оскільки новий штам “Omicron” вирує по всій Британії”, – йдеться у повідомленні.

А ось королівський палац відмовився коментувати рішення королеви, пояснюючи це тим, що, мовляв, “різдвяний обід – це приватний сімейний захід”.

Сімейний обід планувався на наступний вівторок, 21 грудня, у Віндзорському замку. На ньому мали бути присутніми 50 членів королівської сім’ї.

Вже багато років королева запрошує своїх дітей, онуків та правнуків приєднатися до неї у Букінгемському палаці, перш ніж вона вирушає на своє щорічне різдвяне перебування у Сандрінгемі.

Цього року троє з чотирьох нових онуків, Август, Лукас та Сієнна, мали бути присутніми. Герцог і герцогиня Сассекські, їхній син Арчі та дочка Лілібет, яка народилася цього року, мали залишитися в США.

Це Різдво стане першим для королеви після смерті герцога Единбурзького – її чоловіка. Торішні збори також були скасовані через COVID-19.