Про це повідомляють британське агентство ВВС та телеканал Sky News.
Троянди були подаровані королеві з нагоди 100-річчя принца Філіпа (він міг відсвяткувати ювілей сьогодні, 10 червня).
Троянда була виведена Королівським садівничим товариством, щоб відзначити сторіччя герцога, а також “все дивовижне, що він зробив”. Квітку назвали на честь Філіпа: “The Duke of Edinburgh Rose”
Троянди висадили в саду біля Віндзорського замку. Вони повинні вирости приблизно до 70 см заввишки. За процесом спостерігала Єлизавета II.
Королева зазначила, що квітка “виглядає прекрасно” і що це була “дуже добра” данина пам’яті її покійному чоловікові.
Новий вид квітів можна буде придбати: 2,50 фунта стерлінгів з кожної проданої троянди будуть передані в благодійний фонд, який займається допомогою дітям і був створений в пам’ять про герцога.
Нагадаємо, що принц Філіп помер у Віндзорському замку 9 квітня цього року, не доживши до ювілею кілька місяців. Королева і герцог були одружені 73 роки.
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