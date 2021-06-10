Королеві Великої Британії Єлизаветі II подарували новий вид троянд, котрі були названі на честь її покійного чоловіка – принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Про це повідомляють британське агентство ВВС та телеканал Sky News.

Троянди були подаровані королеві з нагоди 100-річчя принца Філіпа (він міг відсвяткувати ювілей сьогодні, 10 червня).

Троянда була виведена Королівським садівничим товариством, щоб відзначити сторіччя герцога, а також “все дивовижне, що він зробив”. Квітку назвали на честь Філіпа: “The Duke of Edinburgh Rose”

Троянди висадили в саду біля Віндзорського замку. Вони повинні вирости приблизно до 70 см заввишки. За процесом спостерігала Єлизавета II.

Королева зазначила, що квітка “виглядає прекрасно” і що це була “дуже добра” данина пам’яті її покійному чоловікові.

Новий вид квітів можна буде придбати: 2,50 фунта стерлінгів з кожної проданої троянди будуть передані в благодійний фонд, який займається допомогою дітям і був створений в пам’ять про герцога.

Нагадаємо, що принц Філіп помер у Віндзорському замку 9 квітня цього року, не доживши до ювілею кілька місяців. Королева і герцог були одружені 73 роки.