Про це він заявив у “Великому інтерв’ю” на телеканалі “112 Україна”
“Я закликаю не тільки державу, а й бізнес України долучитися і свідомо зробити так, щоб в нас тести — і експрес, і серологічні — були масово для всіх українців. Ми ж знаємо статистику, скільки в нас людей, старших за 65 років. Хоч це і прикро, але тривалість життя середня для чоловіків, по-моєму, складає 65 років. Тому я скажу відверто, що фінансисти, які нам повинні допомагати, починають розраховувати на тих людей, які ще у нас ще живі. Я не жартую, і не лякаю. Я весь час кажу: ви підрахуйте, скільки нам треба виділити фінансів на живих людей, а не на трупів”, – сказав Ілля Ємець.
На відео з 15 хв. 30 сек.
- Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець на засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації заявив, що в Україні від коронавірусу “помруть усі пенсіонери”.