Про це він заявив у “Великому інтерв’ю” на телеканалі “112 Україна”

“Я закликаю не тільки державу, а й бізнес України долучитися і свідомо зробити так, щоб в нас тести — і експрес, і серологічні — були масово для всіх українців. Ми ж знаємо статистику, скільки в нас людей, старших за 65 років. Хоч це і прикро, але тривалість життя середня для чоловіків, по-моєму, складає 65 років. Тому я скажу відверто, що фінансисти, які нам повинні допомагати, починають розраховувати на тих людей, які ще у нас ще живі. Я не жартую, і не лякаю. Я весь час кажу: ви підрахуйте, скільки нам треба виділити фінансів на живих людей, а не на трупів”, – сказав Ілля Ємець.

<noscript><iframe title="Илья Емец в "Большом интервью" на 112, 22.03.2020" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/tDeBKhuaYzg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

На відео з 15 хв. 30 сек.