Армія оборони Ізраїлю назвала захоплення корабля Galaxy Leader, що прямував з Туреччини в Індію, “дуже серйозним інцидентом глобального масштабу”. За їхніми даними, на борту перебували особи різних національностей, але не ізраїльтяни.

Times of Israel пише, що судно (виконувало рейс під прапором Багамських островів) зареєстроване на британську компанію, а одним із співвласників є ізраїльський бізнесмен Рамі Унгер. На момент викрадення Galaxy Leader було передане в оренду японській фірмі.

У канцелярії Нетаньягу також заявили, що судно не є ізраїльським і назвали цей інцидент “актом іранського тероризму”.

Раніше єменські хусити пригрозили атакувати всі пов’язані з Ізраїлем судна в Червоному морі.