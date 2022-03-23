Про це повідомляють #Букви.

Виступаючи напередодні саміту НАТО в Брюсселі, Єнс Столтенберг попередив, що застосування хімічної зброї буде “явним порушенням міжнародного права і матиме далекосяжні наслідки”. Будь-яке використання хімічної зброї Росією було б категорично неприйнятним і “повністю змінило б характер конфлікту” в Україні.

Генсек НАТО також анонсував спорядження до України обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз – ці питання обговорюватимуться завтра, 24 березня, на саміті НАТО.

Своєю чергою, Пентагон неодноразово попереджав про такі наміри Кремля – тривожним дзвіночком тут були заяви Кремля про створення Україною біологічної зброї. Вони повторюють тези, які звучали від пропаганди Кремля щодо Сирії, після чого Росія атакувала мирне населення регіону хімічною зброєю.

Сьогодні Джо Байден у своїй відповіді журналістам стосовно ймовірності використання Росією хімічної зброї в Україні відповів: “Я думаю, що це реальна загроза”, але відмовився розповісти детальніше. Президент США заявив, що планує обговорити зокрема це питання з європейськими партнерами.

“Я скажу це їм в обличчя, я скажу все, що маю сказати, я скажу це, коли приїду. Але я буду радий поговорити з вами, хлопці, коли повернуся”, – сказав Джо Байден журналістам.